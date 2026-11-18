W Stanach Zjednoczonych badacze z Perelman School of Medicine na University of Pennsylvania poinformowali, że semaglutyd u dorosłych leczonych z powodu otyłości wiązał się z większą poprawą szeregu wskaźników zachowań żywieniowych i postrzegania ciała niż placebo. Informuje o tym News-Medical.

Wyniki opublikowano w czasopiśmie International Journal of Eating Disorders. Autorzy zaznaczyli, że wraz ze wzrostem stosowania leków z klasy GLP-1 w leczeniu otyłości ważna jest ocena ich wpływu na zaburzenia odżywiania i obraz ciała.

Jak przeprowadzono badanie

W randomizowanym badaniu kontrolowanym placebo uczestniczyło 120 dorosłych. Jednej grupie przepisano semaglutyd w dawce 2,4 mg, a drugiej placebo. Wszyscy uczestnicy przeszli również ustrukturyzowany program zmiany stylu życia obejmujący konsultacje żywieniowe i zalecenia dotyczące aktywności fizycznej.

Po 60 tygodniach uczestnicy otrzymujący semaglutyd stracili średnio około 15% masy ciała. W grupie placebo średnie zmniejszenie masy ciała wyniosło około 3%.

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Zmiany zachowań żywieniowych

W grupie semaglutydu odnotowano większe zmniejszenie wskaźników utraty kontroli nad spożywaniem pokarmu, ogólnego nasilenia objawów zaburzeń odżywiania oraz obaw dotyczących masy ciała i sylwetki. Uczestnicy tej grupy zgłaszali również większą poprawę obrazu ciała i mniejsze niezadowolenie z niego.

Wśród osób, które na początku badania miały epizody kompulsywnego objadania się albo pełne lub subkliniczne zaburzenie z napadami objadania się, uczestnicy grupy semaglutydu częściej osiągali remisję i powstrzymywali się od takich epizodów. Nowe objawy zaburzeń odżywiania oraz klinicznie istotne pogorszenie odpowiednich wskaźników występowały rzadko w obu grupach.

Badacze podkreślili, że u niewielkiej liczby uczestników podczas badania obserwowano zaburzenia odżywiania. Wezwali do regularnej oceny takich objawów w trakcie leczenia, zwłaszcza u pacjentów z historią zaburzeń odżywiania, oraz wskazali na potrzebę większych badań.

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