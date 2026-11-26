Senat Czech odrzucił rozgrywki z drużynami Rosji i Białorusi — Radio Prague International
Senat Czech przyjął rezolucję, w której sprzeciwił się organizowaniu w kraju jakichkolwiek wydarzeń sportowych i turniejów z udziałem reprezentacji narodowych lub klubów Rosji i Białorusi. Informuje o tym Radio Prague International.
Stanowisko izby wyższej
Izba wyższa czeskiego parlamentu wyjaśniła swoją decyzję tym, że Federacja Rosyjska, państwo-agresor, kontynuuje agresję przeciwko Ukrainie. W rezolucji zaznaczono również, że wielu rosyjskich sportowców jest oficerami rosyjskich sił zbrojnych, a reprezentacje narodowe są wykorzystywane do promowania obecnego reżimu.
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Ochrona dla drużyn hokejowych
Senat wezwał rząd Czech oraz Narodową Agencję Sportową do zapewnienia czeskim reprezentacjom i klubom hokejowym ochrony prawnej, dyplomatycznej i finansowej. Dotyczy to przypadków, w których międzynarodowe federacje sportowe mogą nałożyć sankcje na czeskie drużyny za odmowę gry z drużynami rosyjskimi lub białoruskimi na turniejach za granicą. Chodzi konkretnie o ochronę czeskich przedstawicieli w międzynarodowych zawodach.