Senat Czech przyjął rezolucję, w której sprzeciwił się organizowaniu w kraju jakichkolwiek wydarzeń sportowych i turniejów z udziałem reprezentacji narodowych lub klubów Rosji i Białorusi. Informuje o tym Radio Prague International.

Stanowisko izby wyższej

Izba wyższa czeskiego parlamentu wyjaśniła swoją decyzję tym, że Federacja Rosyjska, państwo-agresor, kontynuuje agresję przeciwko Ukrainie. W rezolucji zaznaczono również, że wielu rosyjskich sportowców jest oficerami rosyjskich sił zbrojnych, a reprezentacje narodowe są wykorzystywane do promowania obecnego reżimu.

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Ochrona dla drużyn hokejowych

Senat wezwał rząd Czech oraz Narodową Agencję Sportową do zapewnienia czeskim reprezentacjom i klubom hokejowym ochrony prawnej, dyplomatycznej i finansowej. Dotyczy to przypadków, w których międzynarodowe federacje sportowe mogą nałożyć sankcje na czeskie drużyny za odmowę gry z drużynami rosyjskimi lub białoruskimi na turniejach za granicą. Chodzi konkretnie o ochronę czeskich przedstawicieli w międzynarodowych zawodach.

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