Senat Francji ostatecznie zatwierdził ustawę przewidującą domniemanie legalności działań policjantów, którzy użyli broni. Za dokumentem zagłosowało 205 senatorów, przeciw było 110, podaje Cyprus Mail.

Co przewiduje ustawa

Inicjatywa przewiduje, że policjant, który zastrzelił człowieka, będzie korzystał z domniemania legalności swoich działań, dopóki nie zostanie udowodnione inaczej. Ustawa od dawna była popierana przez przedstawicieli skrajnie prawicowych sił politycznych.

Konserwatywna senatorka Lauriane Josende z partii Republikanie oświadczyła podczas debaty, że celem dokumentu jest zapewnienie funkcjonariuszom organów ścigania ochrony prawnej dostosowanej do szczególnych warunków ich pracy. Według niej ustawa ma także umożliwić policjantom uniknięcie zatrzymania w celu przesłuchania.

Zastrzeżenia przeciwników

Lewicowe grupy parlamentarne zamierzają zwrócić się do Rady Konstytucyjnej Francji o rozpatrzenie ustawy, próbując ją powstrzymać. Przeciwko dokumentowi wystąpili także poszczególni ustawodawcy, organizacje praw człowieka i związki zawodowe. Uważają oni, że ustawa może doprowadzić do większej liczby zgonów i utrudnić rodzinom zabitych dochodzenie sprawiedliwości.

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Rząd poparł ustawę. Minister spraw wewnętrznych Laurent Nuñez nazwał ją ważnym środkiem ochrony pracowników policji, którzy pracują w niebezpiecznych warunkach.

Specjalny sprawozdawca ONZ ds. egzekucji pozasądowych Morris Tidball-Binz wyraził wcześniej obawę, że ustawa może zwiększyć bezkarność funkcjonariuszy organów ścigania. W liście do francuskich władz wskazał, że ciężar poszukiwania dowodów w celu obalenia początkowego domniemania legalności nie powinien spoczywać na poszkodowanych i ich rodzinach, zwłaszcza gdy kluczowe dowody są kontrolowane przez władze.

Aktywistka Samia El-Khalfaoui, której bratanek Souheil został zabity przez policjanta w 2021 roku, protestowała przed Senatem. Oświadczyła, że ustalenie prawdy stanie się jeszcze trudniejsze.

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