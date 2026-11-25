Senat Francji odrzucił propozycje obowiązkowego deklarowania kryptowalut przechowywanych samodzielnie o wartości co najmniej 100 tys. euro, a także nowego podatku od zysków z konwersji kryptowalut na określone stablecoiny. Poinformował o tym CoinDesk.

Deklarowanie portfeli

Odrzucony przepis przewidywał, że podatnicy muszą deklarować kryptoaktywa przechowywane w portfelach poza platformami pośredniczącymi, jeśli ich łączna wartość na 31 grudnia wynosiła co najmniej 100 tys. euro. Posiadacze kryptoaktywów obawiali się wycieku takich danych, ponieważ rejestr mógłby ułatwić przestępcom znalezienie potencjalnych ofiar.

Według lokalnego serwisu Cryptoast w pierwszych ośmiu miesiącach roku we Francji odnotowano ponad 70 przypadków porwań lub bezprawnego przetrzymywania związanych z kryptowalutami. Żandarmeria wskazywała, że wycieki danych ujawniające tożsamość posiadaczy aktywów, ich adresy i majątek są jedną z przyczyn dużej liczby takich przypadków. W lutym francuskie Ministerstwo Finansów poinformowało, że napastnik uzyskał dostęp do części krajowego rejestru rachunków bankowych FICOBA; wyciek dotknął imion i nazwisk oraz adresów domowych powiązanych z 1,2 mln rachunków.

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Sprzeciw rządu

Minister ds. rachunków publicznych David Amiel oświadczył, że deklaracje dotyczące portfeli kryptowalutowych nie pomogą władzom śledzić kryptoaktywów wykorzystywanych do prania pieniędzy lub oszustw podatkowych. Przypomniał również, że unijna dyrektywa DAC8 już zobowiązuje platformy kryptowalutowe do przekazywania danych organom podatkowym.

Podatek od stablecoinów

Senatorowie odrzucili również poprawkę senatora Pascala Savoldellego, która przewidywała opodatkowanie od 1 stycznia 2027 roku zysków z konwersji kryptowalut na stablecoiny sklasyfikowane zgodnie z przepisami UE jako tokeny pieniądza elektronicznego. Obecnie we Francji wymiana jednej kryptowaluty na inną nie jest opodatkowana: podatek powstaje przy sprzedaży aktywów za euro lub wykorzystaniu ich do zapłaty za towary. Amiel sprzeciwił się poprawce, podkreślając, że takie tokeny nie są prawnym środkiem płatniczym. Senat nie poparł również rozszerzenia podatku wyjazdowego na kryptoaktywa.

Inicjatywy te po raz drugi nie przeszły w ramach cyklu budżetowego: francuskie Zgromadzenie Narodowe wcześniej zatwierdziło zasadę dotyczącą portfeli 3 listopada, a podatek od stablecoinów 16 października. Obie propozycje nie zostały przyjęte po tym, jak deputowani odrzucili część dochodową budżetu stosunkiem 458 głosów do zera.

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