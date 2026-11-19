Senat Włoch 19 listopada zatwierdził rządowy dekret dotyczący szkół, który ustanawia limit 30% zagranicznych uczniów niewystarczająco władających językiem włoskim w jednej klasie. Za dokumentem głosowało 86 senatorów, przeciw było 46, informuje ANSA English.

Dokument zostanie przekazany do niższej izby

Dekret, który według rządu ma na celu wzmocnienie integracji w szkołach, musi teraz zostać rozpatrzony przez Izbę Deputowanych. Pakiet przewiduje również zakaz noszenia przez uczniów burek we włoskich szkołach, obowiązek nauki języka włoskiego dla rodziców oraz środki wsparcia dla uczniów z niepełnosprawnościami.

Dokument zawiera przepisy dotyczące przeciwdziałania cyberprzemocy oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki przez dzieci.

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Spór o elektroniczne podręczniki

W koalicji rządzącej pojawiły się rozbieżności w sprawie poprawki dotyczącej obniżenia o 50% ceny podręczników w formacie cyfrowym. Centroprawicowa partia Forza Italia głosowała przeciw, jednak propozycja mimo to przeszła dzięki poparciu centrowej grupy Azione.

Premier Giorgia Meloni oświadczyła, że dekret zawiera „środki zdrowego rozsądku, które nie dzielą, lecz sprzyjają prawdziwej integracji”. Przedstawicielka opozycyjnej Partii Demokratycznej Cecilia D’Elia stwierdziła natomiast, że dokument „wznosi mury”, dodając: „W klasie żadne dziecko nie jest cudzoziemcem”.

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