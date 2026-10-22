Senat Meksyku we wtorek zatwierdził projekt ustawy o gospodarce cyfrowej oraz płatnościach cyfrowych i elektronicznych. Za dokumentem głosowało 73 senatorów, przeciw było 34. Projekt, poparty przez rządzącą partię Morena, otwiera drogę do zaprzestania przyjmowania gotówki, w tym na stacjach paliw i punktach poboru opłat na autostradach — podaje Mexico News Daily.

Izba Deputowanych zatwierdziła dokument wcześniej w tym miesiącu. Ustawa wejdzie w życie po opublikowaniu w Oficjalnym Dzienniku Federacji i promulgacji przez rząd federalny. Prezydentka Claudia Sheinbaum przedłożyła projekt Kongresowi i oczekuje się, że wkrótce go podpisze.

Uprawnienia dla Ministerstwa Finansów

Ustawa daje meksykańskiemu Ministerstwu Finansów prawo do określania strategicznych sektorów i rodzajów działalności, w których cyfrowe i elektroniczne metody płatności będą jedynymi dozwolonymi. Ministerstwo ma opublikować początkową listę takich obszarów w ciągu 15 dni od ukazania się ustawy w oficjalnym wydawnictwie.

Sama ustawa nie zakazuje bezpośrednio płatności gotówkowych dla wszystkich przedsiębiorstw. W sektorach wskazanych przez ministerstwo będzie można płacić gotówką lub czekami, jeśli cyfrowe systemy płatnicze będą tymczasowo niedostępne.

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Celem dokumentu jest upowszechnienie płatności cyfrowych przy korzystaniu z usług publicznych oraz zakupie towarów i usług. Władze miejskie, stanowe i federalne po wdrożeniu ustawy będą musiały przyjmować płatności cyfrowe i elektroniczne. Wśród przewidzianych metod są kody QR, urządzenia wykorzystujące technologię komunikacji bliskiego zasięgu, karty płatnicze, bezpośrednie wpłaty i przekazy pieniężne.

Krytyka opozycji

Przewodniczący senackiej komisji gospodarczej, senator Morena Emmanuel Reyes, powiedział, że nowe zasady mogą pomóc małym i średnim przedsiębiorstwom rozszerzyć metody płatności, przyspieszyć transakcje i tworzyć weryfikowalne rejestry dochodów. Jego zdaniem może to również ułatwić bankom ocenę przedsiębiorstw na potrzeby udzielania kredytów.

Senator Ruchu Obywatelskiego Francisco Daniel Barreda skrytykował możliwość uczynienia płatności elektronicznych jedyną metodą rozliczeń w niektórych sektorach, nazywając to cyfrowym wykluczeniem. Senator Partii Akcji Narodowej José Máximo García stwierdził, że opłaty za terminale płatnicze i potrzeba dostępu do internetu mogą stać się dodatkowym obciążeniem dla małych firm. Senator Claudia Anaya również zakwestionowała wykonalność ustawy, powołując się na powszechność nieformalnego zatrudnienia oraz brak rachunków bankowych u znacznej liczby dorosłych.

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