Senat Nigerii zarekomendował rządowi federalnemu zmianę nazwy placówki oświatowej na cześć Rubena Fasorantiego, zmarłego przywódcy krajowego panjorubskiej organizacji społeczno-politycznej Afenifere. Decyzję podjęto 28 października podczas posiedzenia plenarnego wyższej izby parlamentu.

Rekomendacja Senatu

Jak informuje Premium Times Nigeria, rezolucję przyjęto po wniosku senatora Adeniyiego Adegbonmire’a, który reprezentuje centralną część stanu Ondo i przewodniczy senackiej komisji ds. sądownictwa, praw człowieka i spraw prawnych.

Senatorowie zaproponowali upamiętnienie Fasorantiego i uhonorowanie jego wkładu w rozwój edukacji w południowo-zachodniej Nigerii. Według Adegbonmire’a działalność Fasorantiego w dziedzinie edukacji znacząco wpłynęła na jego podejście do administracji publicznej, w szczególności na uwagę poświęcaną dobrobytowi ludzi i działalności humanitarnej.

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Kondolencje dla rodziny

Ruben Fasoranti zmarł w ubiegły wtorek w wieku 100 lat. Prezydent Nigerii Bola Tinubu, gubernator stanu Ondo Lucky Aiyedatiwa oraz inni gubernatorzy z południowego zachodu kraju wyrazili kondolencje z powodu jego śmierci.

Adegbonmire oświadczył również, że Fasoranti był oddanym zwolennikiem nacjonalisty i polityka Obafemiego Awolowo, sprzeciwiał się rządom wojskowym i popierał przywrócenie demokratycznych rządów. Według senatora lider Afenifere zachęcał do współpracy z innymi organizacjami społeczno-politycznymi, w tym Arewa i Ohanaeze Ndigbo.

Senator reprezentujący północną część stanu Ondo, Jide Ipinsagba, poparł inicjatywę, nazywając Fasorantiego osobą, która wniosła znaczący wkład w rozwój edukacji i sprzyjała pokojowi wśród Jorubów oraz w kraju. Zastępca przewodniczącego Senatu Barau Jibrin, który przewodniczył posiedzeniu, zatwierdził propozycje rezolucji i polecił senatorom uczcić pamięć Fasorantiego minutą ciszy. Wśród popartych propozycji znalazło się utworzenie delegacji, która złoży kondolencje rodzinie zmarłego oraz mieszkańcom stanu Ondo.

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