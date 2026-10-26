Senat Pakistanu w Islamabadzie odrzucił propozycję wniesienia projektu ustawy, który przewidywał ograniczenia w wydawaniu paszportów dyplomatycznych ministrom stanu, doradcom, specjalnym asystentom premiera oraz wysokim urzędnikom państwowym. Inicjatywę dotyczącą zmian w ustawie o paszportach z 1974 roku złożył senator PTI Faisal Saleem Rehman, a także senatorowie Samina Mumtaz Zehri i Saifullah Abro, informuje Dawn.

Co przewidywał projekt ustawy

Dokument proponował dodanie do ustawy nowego artykułu 12A. Miał on zakazać wydawania, ponownego wydawania lub przedłużania paszportów dyplomatycznych ministrom stanu, doradcom i specjalnym asystentom premiera, sekretarzom federalnym, z wyjątkiem sekretarza spraw zagranicznych, a także dyrektorom generalnym — wyłącznie na podstawie zajmowanego stanowiska.

Zgodnie z projektem urzędnicy, którzy już posiadali takie paszporty, musieliby przekazać je upoważnionemu organowi w ciągu 30 dni od wejścia ustawy w życie. Jednocześnie inicjatywa nie ograniczałaby ich prawa do zwykłego lub służbowego paszportu, jeśli przewidują to inne przepisy. Nie znosiłaby też prawa do paszportu dyplomatycznego, które mogłoby wynikać z innego stanowiska, nominacji lub misji dyplomatycznej.

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Stanowiska senatorów

Minister stanu do spraw wewnętrznych Talal Chaudhry wystąpił przeciwko projektowi ustawy, twierdząc, że jego autorzy proponują zmianę uprawnień gabinetu ministrów. Faisal Saleem Rehman odpowiedział, że paszporty dyplomatyczne powinni posiadać wyłącznie ministrowie i nie powinny być one wydawane bez ograniczeń.

Senator Pakistańskiej Partii Ludowej Zamir Hussain Ghumro sprzeciwił się temu, wskazując, że minister stanu jest również przedstawicielem parlamentu. W uzasadnieniu projektu ustawy zaznaczono, że przepisy paszportowe z 2021 roku przewidują wydawanie paszportów dyplomatycznych różnym kategoriom urzędników, w tym ministrom stanu.

Autorzy inicjatywy uważali, że paszport dyplomatyczny powinien być wydawany zgodnie z charakterem i potrzebami funkcji dyplomatycznych lub państwowych, a nie automatycznie jako przywilej związany ze statusem lub stanowiskiem. Ich zdaniem zmiany miałyby wyraźniej oddzielić funkcje dyplomatyczne od statusu politycznego oraz uczynić system wydawania takich paszportów bardziej przejrzystym.

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