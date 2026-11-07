Senat Paragwaju odwołał prezydenta Santiago Peñę ze stanowiska z powodu kryzysu bankowego, który wybuchł po upadku cyfrowego banku Ueno. Senatorowie zdecydowaną większością głosów uznali prezydenta winnym nienależytego wykonywania obowiązków służbowych, informuje Deutsche Welle.

Stanowisko głowy państwa obejmie wiceprezydent Pedro Alliana, który będzie sprawował urząd do końca kadencji prezydenckiej w sierpniu 2028 roku. Peña złożył rezygnację jeszcze w przeddzień głosowania. Senatorowie postanowili jednak jej nie przyjmować, lecz przeprowadzić procedurę impeachmentu, w wyniku czego stracił dożywotnie miejsce w Senacie i immunitet przewidziane dla byłych prezydentów.

Po decyzji Senatu prokuratura wydała nakaz aresztowania odwołanego prezydenta i byłego szefa banku centralnego Carlosa Carvallo w ramach postępowania karnego.

Zarzuty dotyczące Ueno

Impeachment poprzedziły zarzuty wobec Peñy dotyczące jego powiązań z Ueno, jednym z największych banków w kraju. Opozycyjni parlamentarzyści oraz przedstawiciele partii rządzącej, którzy wystąpili przeciwko prezydentowi, oskarżyli go o konflikt interesów, niewłaściwe wykorzystanie środków emerytalnych i ukrywanie naruszeń związanych z bankiem.

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Peña sprzedał akcje Ueno Holding w kwietniu 2025 roku. Ustawodawcy wskazali również dwa kredyty, które otrzymał od Ueno, jako jeden z elementów podejrzeń o bezprawne korzyści finansowe. Wniosek o impeachment mówił także o możliwej ingerencji prezydenta w działalność Instytutu Zabezpieczenia Społecznego IPS oraz o prawdopodobnym preferencyjnym traktowaniu Ueno.

Zamrożone konta i środki publiczne

Bank Ueno obsługiwał około 2,94 mln klientów, czyli mniej więcej 60% dorosłej populacji Paragwaju. Jego aplikacja, płatności kartowe i przelewy przestały działać, a oddziały zostały zamknięte. Klienci nie mogli uzyskać dostępu do oszczędności, w tym do środków, za pośrednictwem których realizowano wypłaty emerytur.

Bank centralny Paragwaju nakazał rozpoczęcie procedury restrukturyzacji lub zamknięcia Ueno po tym, jak współczynnik wypłacalności instytucji spadł poniżej połowy ustalonego minimum. Według stanu na październik bank informował o około 800 mln dolarów depozytów publicznych. Instytut IPS utrzymywał w Ueno 355 mln dolarów, czyli około 9% swoich inwestycji.

Organy ścigania zatrzymały ośmiu menedżerów najwyższego szczebla Ueno, w tym założyciela Miguela Vázqueza i prezesa banku Juana Manuela Gustale. Kolejnym 27 pracownikom banku i osobom z nim powiązanym postawiono zarzuty, w tym nadużycia zaufania i usiłowania oszustwa.

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