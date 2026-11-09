Jak podaje The Rio Times, Senat Portoryko wezwał przedstawicieli firmy konsultingowej Deloitte oraz Ethree Solutions (E3) na publiczne przesłuchanie dotyczące rządowego systemu finansowego Íntegra PR. Przesłuchanie miało odbyć się 9 listopada 2026 roku w San Juan o godz. 10:30 czasu lokalnego.

Wiceprzewodniczący Senatu Carmelo Ríos Santiago powiedział, że Deloitte była główną firmą zaangażowaną we wdrożenie i uruchomienie systemu ERP. Według niego system obsługuje rachunki i płatności rządowe, a płatności dla tysięcy dostawców rządu centralnego są opóźnione o miesiące.

Pytania do firm

Senatorowie planowali wyjaśnić rolę Deloitte w opracowaniu, wyborze i wdrożeniu platformy, a także ustalić, kto uczestniczył w decyzjach dotyczących jej wyboru i stworzenia. Ríos Santiago powiedział, że chce uzyskać szczegółowe informacje i dowody dotyczące udziału firmy w pracach nad systemem.

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Platforma Íntegra PR ma centralizować ewidencję finansową i operacje księgowe w ponad 60 instytucjach rządowych. Urzędnicy Departamentu Edukacji Portoryko poinformowali podczas przesłuchania 5 listopada, że system ERP opóźnił przetwarzanie rachunków za usługi, w tym w ramach programów finansowanych ze środków federalnych.

Audyt systemu

W październiku 2026 roku Biuro Kontrolera Portoryko, niezależny audytor wyspy, w ramach audytu poinformowało o nieprawidłowych zwrotach kosztów wypłaconych Deloitte Financial Advisory Service — jednostce Deloitte. Kontrola obejmowała prace Departamentu Skarbu Portoryko nad systemem ERP od lipca 2018 roku do marca 2025 roku.

Źródło nie opisuje dokładnej roli E3 w projekcie. Do czasu przygotowania publikacji nie otrzymano odpowiedzi Deloitte ani E3 w sprawie wezwania do Senatu.

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