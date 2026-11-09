Senat Portoryko wezwał Deloitte na przesłuchanie w sprawie opóźnień płatności — The Rio Times
Jak podaje The Rio Times, Senat Portoryko wezwał przedstawicieli firmy konsultingowej Deloitte oraz Ethree Solutions (E3) na publiczne przesłuchanie dotyczące rządowego systemu finansowego Íntegra PR. Przesłuchanie miało odbyć się 9 listopada 2026 roku w San Juan o godz. 10:30 czasu lokalnego.
Wiceprzewodniczący Senatu Carmelo Ríos Santiago powiedział, że Deloitte była główną firmą zaangażowaną we wdrożenie i uruchomienie systemu ERP. Według niego system obsługuje rachunki i płatności rządowe, a płatności dla tysięcy dostawców rządu centralnego są opóźnione o miesiące.
Pytania do firm
Senatorowie planowali wyjaśnić rolę Deloitte w opracowaniu, wyborze i wdrożeniu platformy, a także ustalić, kto uczestniczył w decyzjach dotyczących jej wyboru i stworzenia. Ríos Santiago powiedział, że chce uzyskać szczegółowe informacje i dowody dotyczące udziału firmy w pracach nad systemem.
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Platforma Íntegra PR ma centralizować ewidencję finansową i operacje księgowe w ponad 60 instytucjach rządowych. Urzędnicy Departamentu Edukacji Portoryko poinformowali podczas przesłuchania 5 listopada, że system ERP opóźnił przetwarzanie rachunków za usługi, w tym w ramach programów finansowanych ze środków federalnych.
Audyt systemu
W październiku 2026 roku Biuro Kontrolera Portoryko, niezależny audytor wyspy, w ramach audytu poinformowało o nieprawidłowych zwrotach kosztów wypłaconych Deloitte Financial Advisory Service — jednostce Deloitte. Kontrola obejmowała prace Departamentu Skarbu Portoryko nad systemem ERP od lipca 2018 roku do marca 2025 roku.
Źródło nie opisuje dokładnej roli E3 w projekcie. Do czasu przygotowania publikacji nie otrzymano odpowiedzi Deloitte ani E3 w sprawie wezwania do Senatu.