W Stanach Zjednoczonych Senat przeprowadza głosowanie proceduralne nad ponadpartyjnym projektem ustawy Bipartisan American Affordability and Jobs Act (Baaja), który przewiduje uproszczenie pozwoleń dla dużych projektów infrastrukturalnych — od gazociągów po linie przesyłowe służące do przyłączania odnawialnych źródeł energii. Prezydent Donald Trump wezwał wszystkich senatorów do głosowania za liczącym 417 stron dokumentem, którego sponsorami w Senacie jest dwóch Republikanów i dwóch Demokratów, informuje The Guardian.

Demokratyczni senatorowie Martin Heinrich i Sheldon Whitehouse oświadczyli, że mają wystarczającą liczbę głosów, aby uchwalić dokument. Heinrich powiedział, że do projektu ustawy w ostatniej chwili wprowadzono zmiany dotyczące konsultacji z plemionami, a także wyraził przekonanie, że nowe przepisy będą bardziej sprzyjać energii odnawialnej niż paliwom kopalnym.

Sprzeciw społeczności ekologicznych i rdzennych

Przeciwko Baaja wystąpiły Earthjustice, Sierra Club i Amerykańska Unia Swobód Obywatelskich. Organizacje uważają, że dokument znacząco osłabi przepisy dotyczące ochrony środowiska, w tym ustawę National Environmental Policy Act (NEPA), i może przyspieszyć budowę gazociągów oraz ośrodków detencyjnych amerykańskiego Urzędu Imigracyjnego i Celnego.

Przedstawiciele ludów rdzennych również wezwali senatorów do odrzucenia projektu ustawy. Według nich osłabia on prawny obowiązek władz federalnych konsultowania z plemionami projektów, które mogą ich dotyczyć. Aktywiści protestowali przed biurem lidera mniejszości w Senacie Chucka Schumera, wyrażając obawy, że nowe zasady ułatwią budowę centrów danych.

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Argumenty zwolenników

Zwolennicy dokumentu podkreślają, że realizacja dużych projektów w Stanach Zjednoczonych trwa zbyt długo. Baaja ma uprościć federalne zasady dotyczące międzystanowych linii przesyłowych, skrócić terminy procedur wynikających z ustawy o gatunkach zagrożonych oraz zawęzić zakres stosowania NEPA. Projekt ustawy zmienia również zasady sądowego egzekwowania wymogów NEPA.

Część zwolenników czystej energii popiera reformę, ponieważ brak infrastruktury sieciowej hamuje przyłączanie elektrowni wiatrowych i słonecznych oraz systemów magazynowania energii. Pod koniec 2025 roku w kolejce do przyłączenia do sieci elektroenergetycznej znajdowały się projekty wytwarzania i magazynowania energii o łącznej mocy 2060 GW.

Jednocześnie oceny wpływu Baaja na emisje są różne. Analiza Rhodium Group przewiduje spadek krajowych emisji w przypadku uchwalenia ustawy, podczas gdy model profesora Purdue University Kevina Kirchera wykazał możliwość ich wzrostu. Kircher podkreślił, że modele nie przeszły jeszcze recenzji naukowej po przedstawieniu projektu ustawy 30 września.

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