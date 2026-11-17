Senat USA zagłosował stosunkiem 70 do 27 za zakończeniem debaty nad poprawką zastępczą do ponadpartyjnego pakietu reformy procedur wydawania pozwoleń. Ta decyzja proceduralna przybliża ostateczne głosowanie nad ustawą przed przerwą Kongresu z okazji Święta Dziękczynienia, informuje The Hill.

Co przewiduje projekt ustawy

Dokument nosi nazwę Bipartisan American Affordability and Jobs Act. Ma on przyspieszyć budowę obiektów energetycznych, górniczych i infrastrukturalnych, a także przewiduje ograniczenia w zaskarżaniu decyzji ze względów środowiskowych na podstawie ustaw o czystej wodzie, ochronie gatunków, krajowej polityce środowiskowej i ochronie dziedzictwa historycznego.

Inicjatywa przewiduje znaczne zwiększenie przepustowości linii przesyłowych energii elektrycznej. Zgodnie z obecnymi zasadami budowa nowych linii może trwać 10 lat lub dłużej, natomiast projekt ustawy może skrócić ten okres do pięciu–sześciu lat. Federalnej Komisji Regulacji Energetyki planuje się powierzyć ustalanie terminów modernizacji sieci i wdrażania zaawansowanych technologii, jeśli ich korzyści przewyższą koszty.

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Poparcie i zastrzeżenia

Poprawka zastępcza wniesiona przez republikańską senator Shelley Moore Capito wzmacnia przepisy dotyczące zużycia energii przez centra danych oraz ochrony suwerenności plemion. Rozszerza również listę organów, które mogą być wiodącą agencją dla projektu, o władze stanowe i plemienne.

Demokratyczny senator Martin Heinrich oświadczył, że projekt ustawy powinien zapewnić, aby centra danych płaciły za zużytą energię elektryczną oraz modernizację sieci, której potrzebę tworzą. Jednocześnie senator Catherine Cortez Masto zażądała usunięcia przepisu dotyczącego ustawy o ochronie dziedzictwa historycznego i stwierdziła, że bez zmian może sprzeciwić się skierowaniu dokumentu pod ostateczne głosowanie.

Przeciwko projektowi ustawy wystąpiły organizacje ekologiczne Sierra Club, Natural Resources Defense Council i Southern Environmental Law Center. Senator Jeff Merkley oświadczył, że inicjatywa przyspiesza wydobycie i spalanie paliw kopalnych oraz ułatwia budowę centrów danych, które otrzymują energię elektryczną bezpośrednio z elektrowni gazowych. Dokument musi jeszcze zostać zatwierdzony przez Izbę Reprezentantów USA, a prezydent Donald Trump oświadczył, że w pełni popiera projekt ustawy.

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