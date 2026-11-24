Komisja Senatu USA bada, czy wiceprezydent J.D. Vance mógł wpłynąć na przyznanie firmie handlowej Vitol prawa do sprzedaży wenezuelskiej ropy. Informuje o tym The Japan Times, powołując się na list demokratycznej senator z New Hampshire Maggie Hassan, skierowany do Vance’a.

W liście Hassan wyraziła poważne zaniepokojenie, że Vance mógł wykorzystać swoje stanowisko, aby pomóc dużemu darczyńcy politycznemu uzyskać korzystne możliwości biznesowe związane z wenezuelską ropą. W styczniu, po rozpoczęciu pracy przez nowy skład Kongresu, ma stanąć na czele Senackiej Komisji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Spraw Rządowych.

Senatorka prosi biuro Vance’a o przekazanie do 14 grudnia dokumentów, w tym korespondencji Vance’a lub jego pracowników z traderem Vitol Johnem Addisonem albo z samą firmą.

Domniemane spotkanie w Montanie

Śledztwo jest prowadzone po doniesieniach o domniemanym spotkaniu Vance’a z Addisonem w grudniu 2025 roku w ekskluzywnym Yellowstone Club w stanie Montana. Według osoby zaznajomionej ze sprawą mieli oni rzekomo rozmawiać o Wenezueli i o tym, jak szybko można byłoby sprzedać jej ropę, gdyby Stany Zjednoczone hipotetycznie przejęły kontrolę nad zasobami ropy tego kraju.

Według tych informacji Addison powiedział Vance’owi, że Vitol jest dobrze przygotowany do takiej pracy. Vance i Addison zaprzeczyli, że takie spotkanie się odbyło. Hassan zaznaczyła w liście, że dane dotyczące lotów wskazują na obecność prywatnego samolotu Addisona i rządowego samolotu Vance’a na tym samym lotnisku w Montanie w dniu domniemanego spotkania.

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Rzecznik Vance’a Luke Schroeder oświadczył, że rzekome spotkanie na lotnisku nie miało miejsca. Jednocześnie w pierwotnej informacji o domniemanym spotkaniu nie stwierdzono, że odbyło się ono właśnie na lotnisku.

Licencje i wpłaty

Addison potwierdził, że 5 stycznia sekretarz energii USA Chris Wright zadzwonił do niego do Houston i zapytał, czy Vitol chce sprzedawać wenezuelską ropę międzynarodowym nabywcom. Departament Energii USA potwierdził rozmowę Wrighta z Addisonem dotyczącą Wenezueli.

W ciągu kilku dni Vitol i jego konkurent Trafigura otrzymali specjalne licencje na sprzedaż wenezuelskiej ropy. Według szacunków niezależnych ekspertów firmy zarobiły na jej sprzedaży setki milionów dolarów.

Według danych Federalnej Komisji Wyborczej USA Addison przekazał w 2022 roku 300 tys. dolarów komitetowi politycznemu Protect Ohio Values, który wspierał udaną kampanię Vance’a do Senatu. W 2024 roku Addison i jego żona Shannon wpłacili 7 mln dolarów na komitety polityczne popierające powrót Donalda Trumpa do Białego Domu.

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