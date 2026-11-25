Komisja ds. Apropriacji Senatu USA w projekcie ustawy o wydatkach obronnych zaproponowała znaczne ograniczenie finansowania rozwoju ARRW Increment 2 — nowej wersji amerykańskiego hipersonicznego pocisku lotniczego AGM-183A. Siły Powietrzne USA wnioskowały o 296,269 mln dolarów na ten program w budżecie na rok fiskalny 2027, jednak dokument przewiduje zmniejszenie tej kwoty o 222,188 mln dolarów.

Jak informuje The War Zone, senatorowie uważają wnioskowane wydatki za przedwczesne. W dokumentach towarzyszących projektowi ustawy nie podano dodatkowych wyjaśnień dotyczących tego ograniczenia.

Pocisk do zwalczania ruchomych celów

ARRW Increment 2 ma otrzymać nową głowicę samonaprowadzającą, która umożliwi rażenie ruchomych obiektów, w tym okrętów przeciwnika. W dokumentach budżetowych Sił Powietrznych USA wskazano, że środki planowano przeznaczyć na prace technologiczne, integrację planowanych ulepszeń, projektowanie, modernizację wyposażenia i testy.

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Zgodnie z pierwotnym planem Siły Powietrzne miały zawrzeć pierwszy kontrakt na prace w ramach programu ARRW Increment 2 w styczniu 2027 roku. Nie wiadomo obecnie, jak proponowane zmniejszenie finansowania wpłynie na te plany.

Ograniczenie dla pocisku balistycznego

Komisja proponuje również ograniczenie finansowania innej inicjatywy Sił Powietrznych — nowego lotniczego pocisku balistycznego. Wojsko wnioskowało o 49,5 mln dolarów na ten program, a projekt budżetu przewiduje cięcie o 37,129 mln dolarów. Siły Powietrzne planowały utworzyć nowe biuro programu, rozpocząć prace projektowe oraz opracowanie środków do testów.

Jednocześnie podstawowa wersja AGM-183A przeszła już do produkcji: w październiku Lockheed Martin otrzymał kontrakt o wartości 694 mln dolarów. Pocisk ma zostać zintegrowany z bombowcami B-52 i B-1. ARRW wykorzystuje przyspieszacz rakietowy, który rozpędza hipersoniczny pojazd szybujący do wymaganej prędkości i wysokości, po czym porusza się on w atmosferze w kierunku celu z prędkością przekraczającą Mach 5.

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