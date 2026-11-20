Senat USA stosunkiem głosów 62 do 33 zatwierdził ponadpartyjny projekt ustawy, którego celem jest przyspieszenie zatwierdzania dużych projektów energetycznych. Inicjatywa dotyczy w szczególności nowych elektrowni, modernizacji sieci elektroenergetycznych i centrów danych, informuje OilPrice.

Poparcie w Senacie

Za projektem ustawy zagłosowała większość senatorów republikańskich, a także 14 senatorów demokratycznych i jeden senator niezależny. Dokument zostanie teraz przekazany do rozpatrzenia przez Izbę Reprezentantów USA.

Projekt ustawy miał szerokie poparcie w Senacie jeszcze przed wyborami połówkowymi, jednak głosowanie nad nim zaplanowano na okres po nich. Przewiduje on szybsze uzyskiwanie pozwoleń dla projektów naftowych, gazowych i węglowych, a także dla obiektów energetyki odnawialnej, w tym elektrowni wiatrowych i słonecznych.

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Zastrzeżenia środowiskowe

Współautorka projektu ustawy, senator Shelley Moore Capito, oświadczyła po głosowaniu, że przyjęcie reformy było ważnym krokiem w odpowiedzi na obawy Amerykanów dotyczące przystępności cenowej.

Jednocześnie część senatorów demokratycznych, którzy sprzeciwili się dokumentowi, obawia się osłabienia regulacji środowiskowych oraz przepisów dotyczących osiągnięcia zerowej emisji netto, zawartych we wcześniejszym ustawodawstwie. Według Reutersa obawy te wyrażali demokraci, którzy nie poparli inicjatywy.

Senator z Oregonu Jeff Merkley również stwierdził, że projekt ustawy może potencjalnie przyspieszyć realizację projektów wiatrowych i słonecznych, jednak wyraził wątpliwość, że administracja prezydenta Donalda Trumpa nie będzie ich blokować na rzecz projektów opartych na paliwach kopalnych.

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