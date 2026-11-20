19 listopada Senat USA zatwierdził ponadpartyjny projekt ustawy DEATH Bets Act, który ma zakazać giełdom zarejestrowanym na poziomie federalnym oferowania kontraktów dotyczących wojen, aktów terrorystycznych, zabójstw i śmierci konkretnych osób. Dokument przekazano do rozpatrzenia przez Izbę Reprezentantów, podaje CoinDesk.

Co przewiduje projekt ustawy

Inicjatywę w marcu przedstawił senator Demokrata Adam Schiff, a współinicjatorem został senator Republikanin John Curtis. Projekt ustawy proponuje zmiany w ustawie o giełdach towarowych i bezpośrednio zakazuje platformom zarejestrowanym na poziomie federalnym notowania i rozliczania kontraktów związanych między innymi z operacjami wojskowymi USA.

Jak zaznacza wydanie, takie kontrakty mogą już być blokowane przez amerykańską Komisję ds. Obrotu Towarowymi Kontraktami Terminowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami federalnymi. Nowy projekt ustawy nie ustanawia odrębnych kar kryminalnych ani grzywien, lecz przewiduje stosowanie obowiązującego ustawodawstwa dotyczącego towarów oraz nadzór regulatora.

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Obawy dotyczące insider tradingu

Inicjatywa pojawiła się w kontekście dyskusji o możliwości zarabiania na rynkach prognostycznych dzięki dostępowi do niepublicznych informacji. W lutym sześć portfeli na platformie Polymarket zarobiło około 1,2 mln dolarów na zakładach dotyczących czasu amerykańskich uderzeń na Iran, według firmy analitycznej Bubblemaps. Transakcje te wywołały podejrzenia o insider trading, jednak tożsamości traderów nie ustalono.

Amerykańska Komisja ds. Obrotu Towarowymi Kontraktami Terminowymi wcześniej ostrzegała, że wykorzystywanie poufnych informacji w handlu kontraktami na zdarzenia może naruszać prawo federalne. Platforma Kalshi już ukarała grzywną dwóch traderów za transakcje oparte na poufnych informacjach i zakazała im handlu przez dwa lata, a federalni prokuratorzy wszczęli sprawę przeciwko amerykańskiemu wojskowemu w związku z domniemanym wykorzystaniem tajnych informacji o operacji w Wenezueli.

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