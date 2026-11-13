Komisja Bankowa Senatu USA wezwała na przesłuchanie byłego szefa Nvidii Jensena Huanga oraz sekretarza handlu Howarda Lutnicka. Przewodniczący komisji, republikański senator Tim Scott, oświadczył, że ostatnie doniesienia budzą poważne obawy dotyczące bezpieczeństwa narodowego USA i ochrony wrażliwych amerykańskich technologii. Informuje o tym Der Spiegel.

Scott dopuścił również możliwość prawnego przymuszenia do wykonania wezwania. Izba Reprezentantów USA równolegle dąży do uzyskania zeznań Huanga do 26 listopada.

Zarzuty wobec sekretarza handlu

Według publikacji wysocy rangą urzędnicy administracji w Białym Domu dyskutują, czy skłaniać Lutnicka do rezygnacji. Zarzuca się mu, że dziesiątek chińskich firm nie wpisano na ważną handlową czarną listę, a eksport Nvidii do Chin był kontrolowany niewystarczająco dokładnie.

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Jednocześnie przedstawiciel Białego Domu wcześniej oświadczył, że prezydent USA Donald Trump zachowuje zaufanie do Lutnicka. Kilku amerykańskich ustawodawców wezwało administrację do zajęcia ostrzejszego stanowiska wobec eksportu do Chin po pojawieniu się pierwszych szczegółów sprawy związanej z Huangiem.

Rezygnacja Huanga i ograniczenia eksportowe

Huang zrezygnował ze stanowiska szefa Nvidii po publikacjach o jego romantycznej relacji z chińską bizneswoman Alice Huang, która nie jest jego krewną. Amerykańskie organy władzy podejrzewają ją o szpiegostwo na rzecz rządu Chin, a Pekin odrzuca te oskarżenia. Według publikacji Alice Huang zajmowała stanowisko kierownicze w Megaspeed — partnerze Nvidii, który zdaniem rządu USA pomagał Chinom zdobywać chipy AI.

W Kongresie formuje się również ponadpartyjne poparcie dla ostrzejszych ograniczeń dostaw zaawansowanych chipów AI do Chin. Spiker Izby Reprezentantów Mike Johnson poparł ograniczenie dostępu ChRL do takich technologii, a Republikanie dążą do powiązania nowych zasad eksportowych z corocznym budżetem obronnym. Trump wskazał także byłego szefa Apple Tima Cooka jako możliwego następcę Huanga.

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