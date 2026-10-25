W Brazylii sondaż BTG Pactual/Nexus, opublikowany 24 października — na dzień przed drugą turą wyborów prezydenckich — wykazał nominalną przewagę senatora Flávia Bolsonaro nad prezydentem Luizem Ináciem Lulą da Silvą. Według The Rio Times Bolsonaro ma 50,5% ważnych głosów, podczas gdy Lula — 49,5%.

Różnica w granicach błędu

Różnica między kandydatami wynosi jeden punkt procentowy, podczas gdy deklarowany margines błędu badania wynosi 2,2 punktu procentowego w obie strony przy 95-procentowym poziomie ufności. Wyniki wskazują zatem na techniczny remis i nie pozwalają ustalić, kto faktycznie wyprzedza rywala.

W pierwotnych wynikach sondażu, przed przeliczeniem na ważne głosy, Flávio Bolsonaro uzyskał poparcie 47% respondentów, a Lula — 46%. Kolejne 5,2% uczestników zadeklarowało, że odda pusty lub nieważny głos, a 1,8% było niezdecydowanych. W Brazylii oficjalny wynik wyborów oblicza się na podstawie ważnych głosów, bez pustych i zepsutych kart do głosowania.

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Dane sondażowe

Instytut Nexus przeprowadził telefoniczne badanie 2 tys. wyborców w wieku od 16 lat we wszystkich 27 jednostkach federalnych kraju 23 i 24 października. Badanie zlecił bank inwestycyjny BTG Pactual, a w Wyższym Trybunale Wyborczym Brazylii zarejestrowano je pod numerem BR-08234/2026.

W poprzednim sondażu tej samej firmy, opublikowanym 19 października, Bolsonaro miał 50,3% ważnych głosów wobec 49,7% Luli. Zmiana wyniosła zatem 0,2 punktu procentowego na korzyść Bolsonaro, co jest znacznie mniej niż margines błędu.

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