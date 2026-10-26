W Brazylii prawicowy senator Flávio Bolsonaro oświadczył, że sędzia Sądu Najwyższego zakazał mu opuszczania kraju i nakazał przekazać paszporty. Polityk upublicznił to twierdzenie w poniedziałek.

Zarządzenie sędziego

Jak podaje NDTV World, Bolsonaro powiedział, że doręczono mu nakaz przekazania paszportów. Według senatora tym samym zarządzeniem zakazano mu wyjeżdżać z Brazylii.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

„Doręczono mi nakaz oddania moich paszportów, a także zakazano mi opuszczania kraju” — oświadczył Bolsonaro. Nazwał to „jawną próbą zastraszenia mnie”. Ocena dotycząca możliwego zastraszania jest stanowiskiem samego polityka.

Po wyborach prezydenckich

Oświadczenie senatora padło następnego dnia po wyborach prezydenckich, które Bolsonaro przegrał. Według publikacji po porażce odmówił jej uznania. Materiał wiąże oświadczenie o ograniczeniach wyjazdu z wydarzeniami po wyborach.

Czytaj nas na