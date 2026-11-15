Senator Flávio Bolsonaro, który po porażce w wyborach prezydenckich w Brazylii wyjechał do Miami, oświadczył, że chce legalnie uzyskać stały pobyt w USA. W wywiadzie dla The Epoch Times powiedział, że będzie kontynuował działalność polityczną w Brazylii z zagranicy.

Działalność polityczna z USA

Jak podaje Anadolu Agency, Bolsonaro oświadczył, że może bronić swojego kraju z USA, utrzymywać kontakt z politycznymi zwolennikami i wspólnie z nimi podejmować decyzje. Podziękował Amerykanom i prezydentowi Donaldowi Trumpowi za przyjęcie jego i jego rodziny.

Według senatora administracja Trumpa ma napięty program po porażce Republikanów w wyborach uzupełniających w USA. Dlatego planuje poczekać na bardziej odpowiedni czas na spotkanie z przedstawicielami administracji.

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Doniesienia o śledztwie

Agencja podała, że Bolsonaro opuścił Brazylię po przegranej w drugiej turze wyborów. Według źródła wyznaczono mu termin na oddanie paszportu, jednak przed jego upływem potajemnie wyleciał z kraju. Prezydent Brazylii Lula da Silva nazwał wyjazd senatora haniebnym mimo zakazu podróży.

Według brazylijskich mediów Federalny Sąd Najwyższy bada domniemane nielegalne finansowanie filmu biograficznego Dark Horse o ojcu Bolsonaro. Gazety O Estado de S. Paulo i O Globo informowały również, że jest on podejrzanym w odrębnym śledztwie dotyczącym prania pieniędzy, rzekomo związanym z jego przyjacielem i prawnikiem Willerem Tomazem.

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