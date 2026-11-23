Republikański senator z Luizjany John Kennedy pozytywnie ocenił niedawne spotkanie prezydenta Donalda Trumpa z Władimirem Putinem, przywódcą Federacji Rosyjskiej — państwa agresora — oraz przewodniczącym ChRL Xi Jinpingiem w Chinach. Jednocześnie oświadczył, że Stany Zjednoczone powinny wykorzystać takie rozmowy, aby zademonstrować swoją determinację, podaje The Hill.

Oświadczenie senatora

W programie Meet the Press w NBC News Kennedy powiedział, że uważa spotkanie przywódców trzech najpotężniejszych państw świata za pozytywny krok, jeśli Stany Zjednoczone wykorzystają je do zademonstrowania swojego stanowiska. Według niego do negocjacji nie należy podchodzić z zamkniętymi oczami.

Senator nazwał również Putina i Xi „drapieżnikami” oraz oświadczył, że same życzliwe słowa nie wystarczą.

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Deklaracja po szczycie

W ubiegłym tygodniu Trump, Xi i Putin po szczycie w Chinach opublikowali czteropunktową deklarację pokojową. Według wszystkich trzech państw omawiali reformę ONZ, produkcję i dostawy ropy naftowej, Międzynarodowy Trybunał Karny oraz konflikt nuklearny.

W deklaracji wskazano, że Chiny, USA i Rosja jako stali członkowie Rady Bezpieczeństwa ONZ zamierzają wspierać reformę Organizacji Narodów Zjednoczonych, aby skuteczniej reagowała na globalne wyzwania. Strony zadeklarowały również zamiar zwiększania produkcji i dostaw produktów naftowych, poparły stanowisko w sprawie niedopuszczenia do nadużywania jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Karnego i innych podobnych organów, a także potwierdziły dążenie do niedopuszczenia do wojny nuklearnej.

Osobno dokument mówi o dialogu trzech państw na temat ograniczania ryzyka nuklearnego i zapobiegania rozprzestrzenianiu broni jądrowej.

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