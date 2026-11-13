W USA republikański senator z Luizjany John Kennedy oświadczył, że miażdżącej porażki Partii Republikańskiej w wyborach śródokresowych nie można wyjaśnić wyłącznie wojną w Iranie. Skrytykował ocenę wiceprezydenta J.D. Vance’a, który po głosowaniu napisał w serwisie społecznościowym X, że przyczyną porażki była wojna.

Jak podaje The Hill, Kennedy powiedział w wywiadzie dla CNN, że przyczyny niepowodzenia partii są znacznie głębsze. Przyznał, że wojna w Iranie mogła wpłynąć na wynik, lecz nie zgodził się, że była główną przyczyną porażek republikanów w wyborach stanowych.

Trudności gospodarcze

Zdaniem senatora demokraci znacznie lepiej uznawali trudności gospodarcze, z którymi mierzą się Amerykanie. Kennedy zaznaczył, że inflacja rozpoczęła się za prezydentury Joe Bidena, jednak wyborcy wiążą obecny stan gospodarki z prezydentem Donaldem Trumpem. Według niego Trump musi reagować na problemy gospodarcze, ponieważ ludzie z ich powodu cierpią.

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Gospodarka i wojna w Iranie były słabymi tematami dla Trumpa w sondażach dotyczących aprobaty dla jego działań. Według sondażu Economist/YouGov przeprowadzonego po wyborach 67% Amerykanów nie aprobowało działań prezydenta w gospodarce, podczas gdy jego polityki zagranicznej nie aprobowało 61% respondentów.

Wyniki wyborów

Wojnie, która rozpoczęła się pod koniec lutego, towarzyszył gwałtowny wzrost cen benzyny i oleju napędowego, które utrzymywały się na wysokim poziomie przez większą część roku. Trump twierdził, że konflikt zakończy się w ciągu kilku tygodni, jednak w chwili publikacji nie było rozwiązania.

W wyniku wyborów śródokresowych demokraci zdobyli ponad 40 miejsc w Izbie Reprezentantów i co najmniej osiem miejsc w Senacie; na wynik jednego wyścigu wciąż oczekiwano. Kennedy powiedział również, że powyborcza analiza Vance’a nie wyszła wiceprezydentowi na dobre.

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