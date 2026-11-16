W USA przewodniczący senackiej komisji zdrowia Bill Cassidy oświadczył, że ma nierozstrzygnięte pytania dotyczące kandydatury dr Heidi Overton, którą prezydent Donald Trump nominował na stanowisko szefowej amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA). Głosowanie komisji nad jej kandydaturą zaplanowano na 18 listopada.

W wywiadzie dla CBS News Cassidy nie potrafił powiedzieć, czy Overton uzyska poparcie komisji. Jak stwierdził, w ciągu tygodnia rozmawiał zarówno z samą kandydatką, jak i z innymi osobami, jednak nadal nie jest gotów wskazać wyniku głosowania. Informuje o tym The Hill.

Stanowisko przewodniczącego komisji

Wcześniej Cassidy oświadczył, że rola Overton w zmianie polityki szczepionkowej administracji Trumpa była dla niego „niemal dyskwalifikująca”. Senator zaznaczył, że omawiał jej kandydaturę z kilkoma republikańskimi kolegami i doradcami.

Cassidy przyznał również, że niepokoi go możliwość pozostawienia Senatu w styczniu bez zatwierdzonego szefa FDA. Jednocześnie powiedział, że stały szef agencji, nawet jeśli nie jest idealnym kandydatem, może mieć więcej możliwości niezależnej pracy niż kilku pełniących obowiązki administratorów.

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Układ głosów i stanowisko Overton

Republikanie mają w komisji przewagę zaledwie jednego głosu. Jeśli wszyscy Demokraci zagłosują przeciw, do odrzucenia kandydatury wystarczy, że nie poprze jej jeden członek Partii Republikańskiej.

Podczas wrześniowego przesłuchania zatwierdzającego Overton oświadczyła, że szczepionka przeciw odrze, śwince i różyczce jest bezpieczna i skuteczna, oraz sprzeciwiła się twierdzeniom Trumpa o jej możliwym niebezpieczeństwie. Overton pracuje jako starsza doradczyni Białego Domu ds. polityki wewnętrznej, a wcześniej była główną doradczynią ds. polityki w konserwatywnym ośrodku analitycznym. Jeśli zostanie zatwierdzona, przejmie kontrolę FDA nad bezpieczeństwem mifepristonu, leku stosowanego do farmakologicznego przerwania ciąży.

Trump nominował Overton około trzech miesięcy po rezygnacji poprzedniego komisarza FDA Marty’ego Makary’ego, pierwszego zatwierdzonego przez Senat kandydata prezydenta na to stanowisko.

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