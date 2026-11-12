W Stanach Zjednoczonych przewodniczący Komisji Wywiadu Senatu USA, republikański senator Tom Cotton, wezwał sekretarza handlu USA Howarda Lutnicka do nałożenia ograniczeń na CXMT — chińskiego producenta chipów pamięci, informuje Channel NewsAsia.

Propozycja senatora

W liście, o którym Cotton poinformował w czwartek, poprosił, aby nie dopuścić firmy do amerykańskiego rynku. Senator wezwał również do odmówienia CXMT dostępu do technologii USA.

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Argumenty Cottona

W liście Cotton stwierdził, że CXMT stanowi coraz większe ryzyko dla dobrobytu gospodarczego Stanów Zjednoczonych i ich przewagi wojskowej.

Według senatora Stany Zjednoczone muszą podjąć kroki, aby nie pozwolić firmie umocnić swojej pozycji na światowym rynku. Zaproponowane przez niego ograniczenia dotyczą zarówno dostępu CXMT do rynku USA, jak i dostępu do amerykańskich technologii.

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