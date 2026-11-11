W USA republikański senator z Kentucky Rand Paul oświadczył, że zamierza zostać czołowym przedstawicielem Partii Republikańskiej w senackiej Komisji ds. Zdrowia, Edukacji, Pracy i Emerytur. Paul obecnie przewodniczy senackiej Komisji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jednak w razie przejścia do komisji profilowej planuje zrezygnować z tego stanowiska, podaje The Hill.

Zmiany w komisji

Paul, który z zawodu jest okulistą, jest najwyższym rangą republikaninem w Komisji ds. Zdrowia, Edukacji, Pracy i Emerytur. Według gazety zmiana jego roli następuje po znaczących stratach Partii Republikańskiej w wyborach śródokresowych, które wpłyną na skład komisji.

Obecny przewodniczący komisji, republikański senator Bill Cassidy, przegrał wcześniej w tym roku prawybory. Wybory przegrali również inni członkowie komisji — senator Susan Collins i senator Roger Marshall.

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Stanowisko Paula

Paul oświadczył, że kwestie, którymi zajmuje się komisja, dotyczą niemal każdej amerykańskiej rodziny: od kosztów opieki zdrowotnej i funkcjonowania szkół po pracę i oszczędności emerytalne. Obiecał również przeciwdziałać, jak to określił, próbom władz federalnych wpływania na decyzje Amerykanów dotyczące lekarzy, edukacji dzieci i wynagrodzeń.

Jak oczekuje The Hill, Paul będzie przeciwstawiał się przyszłemu przewodniczącemu komisji, niezależnemu senatorowi z Vermontu Berniemu Sandersowi, który popiera rozszerzenie opieki zdrowotnej zapewnianej przez państwo, w tym dążenie do Medicare for All. Gazeta zauważa również, że Paul może wykorzystać pozycję przedstawiciela mniejszości, aby zwracać uwagę na poglądy medyczne, które część społeczności naukowej uważa za marginalne.

Jako przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Paul badał pochodzenie pandemii COVID-19. Oskarżał byłego amerykańskiego doradcę ds. COVID-19 Anthony'ego Fauciego o finansowanie niebezpiecznych eksperymentów w Chinach i ukrywanie dowodów; w materiale twierdzenia te przedstawiono jako stanowisko samego Paula.

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