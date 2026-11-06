W Stanach Zjednoczonych senator Bernie Sanders i kilku nowo wybranych demokratów po wyborach środka kadencji ponowili wezwania do wprowadzenia moratorium na budowę centrów danych. Sanders wezwał do natychmiastowego wprowadzenia ogólnokrajowego moratorium, twierdząc, że Amerykanie nie chcą, aby duże firmy technologiczne szkodziły środowisku, pozbawiały ludzi pracy i narażały przyszłość ludzkości na niebezpieczeństwo. Informuje o tym The Guardian.

Wezwania po wyborach

Członkini Izby Reprezentantów z Arizony Yassamin Ansari oświadczyła, że do pierwszych kroków demokratów powinny należeć wstrzymanie rozwoju zaawansowanej sztucznej inteligencji, regulacja branży oraz zakaz sztucznej superinteligencji. W Arizonie SpaceX Elona Muska zaproponował projekt centrum danych, który może objąć ponad 700 akrów.

Sprzeciw wobec budowy centrów danych stał się jednym z zauważalnych tematów wyborów środka kadencji. W różnych stanach wyborcy zatwierdzili dziesiątki lokalnych środków mających na celu ograniczenie projektów centrów danych. Takie obiekty są potrzebne firmom technologicznym do działania produktów opartych na AI, które stały się ważną częścią ich działalności.

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Reakcja sektora technologicznego

Prezes Meta Platforms Dina Powell McCormick powiedziała The Wall Street Journal, że po głosowaniu budowa centrów danych stanie się trudniejsza. Obawy inwestorów dotyczące możliwych nowych ograniczeń, w tym przerw w budowie centrów danych, również przyczyniły się do masowej wyprzedaży akcji spółek związanych ze sztuczną inteligencją.

Jednocześnie dyrektor Narodowej Rady Gospodarczej Białego Domu Kevin Hassett w komentarzu dla CNBC wyraził przekonanie, że budowa centrów danych będzie kontynuowana. Według niego lokalne inicjatywy w większości nie wpłyną na projekty, które już istnieją.

Nowo wybrani demokraci obiecali również zapewnić społecznościom większe uprawnienia w kwestiach AI i centrów danych. Przyszła gubernator Teksasu Gina Hinojosa oświadczyła, że zamierza wstrzymać nowe projekty centrów danych, dopóki nie zostaną wprowadzone nowe mechanizmy ochrony mieszkańców stanu.

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