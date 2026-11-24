Republikański senator Dan Sullivan uznał porażkę z demokratką Mary Peltolą w wyborach do Senatu USA z Alaski po certyfikacji wyników przez stanowy wydział wyborczy. Jak informuje The Hill, Peltola pokonała urzędującego senatora przewagą nieco ponad czterech punktów procentowych po przeliczeniu wszystkich głosów. Dane te podaje Decision Desk HQ.

Sullivan przyjął wynik

Sullivan wcześniej oświadczył, że będzie czekał na oficjalną certyfikację wyników głosowania przez Wydział Wyborów Alaski. Certyfikacja odbyła się w poniedziałek, kilka dni po tym, jak główne stacje telewizyjne i Decision Desk HQ ogłosiły Peltolę zwyciężczynią wyścigu.

W oświadczeniu Sullivan zaznaczył, że służba Alasce w Senacie USA przez 12 lat była dla niego zaszczytem życia. Poinformował również, że z szacunku dla mieszkańców stanu i procesu demokratycznego przyjmuje wyniki certyfikowane przez wydział wyborczy.

Senator nie sprecyzował, czy rozmawiał z Peltolą po wyborach. Jego kampania również nie odpowiedziała od razu na pytania, czy planuje spotkanie z następczynią w okresie przejściowym.

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Oskarżenia podczas kampanii

Wyścigowi towarzyszyła ostra konfrontacja polityczna, oskarżenia dotyczące uczciwości wyborów oraz pozwy sądowe. The New York Times informował o twierdzeniach, że sztab Peltoli wprowadził do wyścigu kandydata Daniela J. Sullivana Jr., którego nazwisko jest podobne do nazwiska urzędującego senatora, aby zdezorientować wyborców. Według tych doniesień mogli być w to zaangażowani również demokraci na szczeblu krajowym.

Kampania Peltoli oraz demokraci na szczeblu krajowym zaprzeczali tym twierdzeniom. Republikanie pod koniec kampanii oskarżali demokratów o oszustwa i naruszenia wyborcze. Departament Sprawiedliwości administracji prezydenta Donalda Trumpa wniósł pozew, aby zablokować certyfikację wyników w razie porażki Sullivana, jednak sędzia oddalił go w przeddzień dnia głosowania. Administracja Trumpa później wycofała pozew.

Odsetek głosów zdobyty przez drugiego kandydata o nazwisku Sullivan był mniejszy niż przewaga Peltoli nad urzędującym senatorem, dlatego nie wystarczył, aby wpłynąć na wynik. Peltola wróci do Kongresu po porażce w wyborach w 2024 roku do Izby Reprezentantów z Alaski.

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