Republikański senator z Karoliny Północnej Thom Tillis zablokował głosowanie w sprawie powołania Michaela LoSapio na stanowisko kierownicze w amerykańskiej Agencji ds. Cyberbezpieczeństwa i Bezpieczeństwa Infrastruktury (CISA). Powodem były wypowiedzi kandydata podczas przesłuchań w Senacie dotyczące ataku na Kapitol z 6 stycznia 2021 roku, poinformował The Guardian.

Odpowiedź podczas przesłuchania

Podczas przesłuchania w sprawie zatwierdzenia kandydatury demokratyczny senator z Connecticut Richard Blumenthal zapytał LoSapio, czy 6 stycznia 2021 roku doszło do ataku na Kapitol. Nominat początkowo odpowiedział, że nie wie, a później stwierdził, że nie uważa tego za atak.

LoSapio jest dyrektorem ds. bezpieczeństwa informacji w firmie technologicznej Palantir. Prezydent Donald Trump nominował go na stanowisko dyrektora CISA.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Zablokowanie kandydatury

Tillis potwierdził HuffPost, że nałożył proceduralną blokadę na nominację LoSapio. Według The Guardian uniemożliwi to włączenie jego kandydatury do pakietu nominacji, nad którym Senat planuje głosować w przyszłym miesiącu.

Senator powiedział również portalowi The Hill, że kwestia ataku zwolenników Trumpa na Kapitol, podjętego w celu unieważnienia zwycięstwa Joe Bidena w wyborach w 2020 roku, nie podlega dyskusji.

CISA odgrywa rolę w ochronie amerykańskiej infrastruktury wyborczej przed cyberatakami. Po wyborach w 2020 roku agencja wraz z innymi organami federalnymi oświadczyła, że nie ma dowodów na usunięcie, utratę lub zmianę głosów ani na naruszenie systemów głosowania.

Czytaj nas na