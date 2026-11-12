Czterech senatorów USA związanych z Partią Demokratyczną oświadczyło, że nie poprze porozumienia w sprawie finansowania pod koniec roku, jeśli nie ograniczy ono możliwości prezydenta Donalda Trumpa w zakresie kontynuowania wojny przeciwko Iranowi. Chodzi o Michaela Benneta, Berniego Sandersa, Chrisa Van Hollena i Tammy Duckworth, informuje Anadolu Agency.

Wymogi dotyczące finansowania

Senatorowie nalegają, aby pakiet finansowania zawierał zapis zakazujący administracji wykorzystywania środków przyznanych przez Kongres do kontynuowania wojny. Ich zdaniem Kongres nie powinien zgadzać się na krótkoterminowe porozumienie, które przewidywałoby dodatkowe miliardy dolarów na ten konflikt.

We wspólnym oświadczeniu ustawodawcy nazwali wojnę nielegalną i katastrofalną. Twierdzą również, że doprowadziła ona do wzrostu cen benzyny, żywności i nawozów. Senatorowie poinformowali o śmierci ponad 20 amerykańskich żołnierzy, zranieniu setek osób oraz szkodach wyrządzonych ludności cywilnej w regionie.

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Termin i oświadczenie Trumpa

Termin zatwierdzenia finansowania rządu przypada 11 grudnia. Senatorowie odwołali się do doświadczeń wojen w Wietnamie, Afganistanie i Iraku, stwierdzając, że takie konflikty mogą trwać dziesięcioleciami, szkodzić gospodarce, wyczerpywać zasoby wojskowe i osłabiać bezpieczeństwo USA.

Osobno Trump we wpisie na Truth Social wezwał kierownictwo Senatu do natychmiastowego procedowania ustawy o uzgodnieniu budżetowym na 350 mld dolarów dla wojska. Oświadczył, że odbudował amerykańskie siły zbrojne podczas swojej pierwszej kadencji prezydenckiej i robi to ponownie, „na jeszcze większą i lepszą skalę”.

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