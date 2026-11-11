W USA demokratyczni senatorowie Angela Alsobrooks i Wyden rozpoczęli kontrolę prezentów, które minister zdrowia i opieki społecznej Robert F. Kennedy Jr. otrzymał od konsultanta ds. bezpieczeństwa Gavina de Beckera. Jak informuje The Hill, urzędnik w swoim rocznym oświadczeniu finansowym wskazał prezenty o łącznej wartości ponad 250 tys. dolarów od byłego darczyńcy jego kampanii prezydenckiej.

Jakie prezenty zadeklarowano

W oświadczeniu Kennedy wskazał pobyt w domu de Beckera w Waszyngtonie o wartości 126 tys. dolarów, loty na Fidżi o wartości 97 tys. dolarów, a także loty do Grecji o wartości 45 tys. dolarów. We wrześniu o tych prezentach jako pierwszy poinformował The Wall Street Journal.

De Becker wcześniej świadczył Kennedy’emu usługi ochroniarskie i był dużym darczyńcą jego kampanii prezydenckiej w 2024 roku. W komentarzu dla The Wall Street Journal we wrześniu nazwał Kennedy’ego swoim „najbliższym przyjacielem na świecie od wielu lat”.

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Stanowisko senatorów

W liście do Kennedy’ego Alsobrooks i Wyden poprosili o przekazanie dodatkowych informacji na temat prezentów. Zauważyli, że federalne zasady etyczne zabraniają urzędnikom przyjmowania prezentów od zakazanych źródeł — osób, których działalność jest regulowana przez urząd danego urzędnika lub których interesy mogą istotnie zależeć od jego decyzji służbowych.

Senatorowie zauważyli także, że de Becker jest jednym z czołowych zwolenników inicjatyw antyszczepionkowych i terapii ketaminowej, oraz stwierdzili, że jest zainteresowany decyzjami Kennedy’ego jako ministra. W osobnym liście zwrócili się do de Beckera z prośbą o przedstawienie szczegółów jego płatności na rzecz Kennedy’ego. The Hill zwrócił się do amerykańskiego Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej o komentarz.

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