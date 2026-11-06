W Polsce senacka komisja zdrowia przyjęła szereg poprawek do projektu nowelizacji przepisów antyalkoholowych. Przewidują one między innymi odroczenie pełnego zakazu reklamy alkoholu do 31 grudnia 2030 roku, informuje RMF24.

Komisja proponuje również zachowanie możliwości reklamowania piwa bezalkoholowego. Reklama zwykłego piwa miałaby być dozwolona w firmach hurtowych, specjalistycznych sklepach z alkoholem i restauracjach.

Nocne ograniczenia sprzedaży

Projekt nowelizacji przewiduje ogólnokrajowy zakaz sprzedaży alkoholu od 22:00 do 6:00. Nie będzie on dotyczył lokali gastronomicznych, w których alkohol jest sprzedawany do spożycia na miejscu. Zgodnie z propozycją senatorów ograniczenia te mają wejść w życie 1 czerwca przyszłego roku.

Organy samorządu terytorialnego mogą również otrzymać prawo do ustanawiania dodatkowych ograniczeń czasowych sprzedaży alkoholu do spożycia poza miejscem zakupu: od 21:00 do 22:00 lub od 6:00 do 9:00.

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Pierwotna wersja nowelizacji przewidywała całkowity zakaz reklamy i promocji wszystkich napojów alkoholowych, w tym piwa. Za naruszenie tych przepisów proponuje się karę grzywny od 30 tysięcy do 1 miliona złotych albo karę ograniczenia wolności.

Spór między partnerami koalicyjnymi

Wiceprzewodnicząca sejmowej komisji zdrowia i współautorka projektu ustawy Violetta Tomczak z partii Polska 2050 oświadczyła, że jest rozczarowana stanowiskiem Polskiego Stronnictwa Ludowego, które zgłosiło poprawki na końcowym etapie prac nad dokumentem. Przewodniczący klubu parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego Krzysztof Paszyk w odpowiedzi podkreślił konieczność uwzględnienia interesów polskich producentów wina i piwa.

Nowe możliwe ograniczenia

Sejmowa komisja zdrowia, według RMF24, przygotowuje odrębny projekt ustawy. Może on obejmować całkowity zakaz sprzedaży alkoholu w małych opakowaniach, które w Polsce nazywane są „małpkami”, a także wymóg, by nie eksponować alkoholu na widocznych półkach i w witrynach na stacjach benzynowych.

Wśród możliwych przepisów nowego projektu jest również wprowadzenie minimalnej ceny alkoholu. Według publikacji dokument może zostać złożony pod koniec roku, a jego ostateczna treść będzie zależeć od wyników rozpatrzenia obecnego projektu ustawy w Senacie oraz decyzji prezydenta.

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