Czworo demokratycznych senatorów w USA oświadczyło, że będzie pracować nad przywróceniem pełnego funkcjonowania Biura Ochrony Finansowej Konsumentów (CFPB). Za drugiej administracji Donalda Trumpa biuro wycofało się z dziesiątek działań egzekucyjnych wobec firm.

Jak informuje The Guardian, CFPB wycofało ponad 20 pozwów przeciwko bankom i korporacjom oskarżanym o różne naruszenia finansowe. Po tym liczba skarg na te firmy wzrosła średnio o ponad 75%. W wielu nowych skargach konsumenci opisywali te same problemy, których dotyczyły pozwy biura.

Oświadczenia Demokratów

Senatorka z Massachusetts Elizabeth Warren, która zaproponowała utworzenie CFPB po kryzysie finansowym w 2008 roku, obiecała zbadać próby administracji mające osłabić tę instytucję. W styczniu może objąć przewodnictwo w senackiej Komisji Bankowej. Według Warren CFPB zwróciło Amerykanom ponad 21 mld dolarów uzyskanych od dużych banków i korporacji, które oszukiwały konsumentów.

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Lider mniejszości w Senacie Chuck Schumer oświadczył, że będzie dążył do zapewnienia pełnego funkcjonowania CFPB, jeśli Demokraci odzyskają kontrolę nad Kongresem. Senator z Maryland Chris Van Hollen, który ogłosił zamiar rywalizowania z Schumerem o stanowisko lidera większości w nowej kadencji Kongresu, również skrytykował ograniczanie działalności biura. Senatorka z Maryland Angela Alsobrooks oświadczyła, że CFPB działa dla narodu amerykańskiego i warto o nie walczyć.

Zmniejszenie liczby pozwów

Po objęciu urzędu przez Trumpa CFPB znacznie ograniczyło liczbę publicznych działań egzekucyjnych wobec firm, choć Amerykanie składają do biura rekordową liczbę skarg. Przez ponad dekadę instytucja wszczynała średnio około 30 takich spraw rocznie. Po odwołaniu 30 stycznia 2025 roku dyrektora Rohita Chopry, mianowanego przez Joego Bidena, biuro wszczęło tylko jedną sprawę.

Kierownictwo CFPB za administracji Trumpa twierdzi, że agencja wcześniej szkodziła zarówno firmom, jak i konsumentom. Przedstawiciel biura powiedział The Guardian, że CFPB rzekomo zwiększało koszty ponoszone przez Amerykanów, w tym koszty zakupu mieszkań. Według niego obecne kierownictwo przywraca działalność instytucji w granice prawa.

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