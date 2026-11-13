W USA senatorowie Angus King i Elizabeth Warren przedstawili projekt ustawy mający ograniczyć konflikty interesów w federalnej grupie oceniającej profilaktyczne usługi medyczne. Chodzi o Amerykańską Grupę Zadaniową ds. Usług Profilaktycznych (U.S. Preventive Services Task Force).

Wymogi wobec członków grupy

Inicjatywa ma ustawowo ustanowić standardy członkostwa w grupie zadaniowej oraz zasady zapobiegania konfliktom interesów. Projekt ustawy pojawił się po doniesieniach, że niektórzy uczestnicy wybrani przez sekretarza zdrowia Roberta F. Kennedy’ego Jr. mogą potencjalnie czerpać korzyści finansowe z decyzji tego organu.

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Interesy finansowe członków

Jak informuje STAT News, członkowie grupy posiadają akcje firm farmaceutycznych i producentów urządzeń medycznych. Dwaj uczestnicy prowadzą także prywatne praktyki medyczne, które mogłyby odnieść korzyści, gdyby grupa zaleciła określone rodzaje opieki medycznej.

Federalni urzędnicy przyznali wszystkim członkom grupy ogólne zwolnienia, które pozwoliły im pozostać w jej składzie. Jednocześnie mogą zostać zobowiązani do nieuczestniczenia w rozpatrywaniu konkretnych kwestii. Według publikacji grupa zadaniowa nie odbywała posiedzeń od ponad roku.

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