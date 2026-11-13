Amerykańscy senatorowie Jeanne Shaheen i Thom Tillis wezwali Kongres do zbadania doniesień Ukrainy o zakłóceniach w działaniu systemu satelitarnego Starshield, którego ukraińskie siły używają do sterowania dronami i amunicją. Jak podaje The Hill, ustawodawcy domagają się również ustalenia, kto nakazał lub zatwierdził te ograniczenia.

Wymagania wobec SpaceX i Pentagonu

Shaheen i Tillis oświadczyli, że Pentagon i firma SpaceX muszą zachować wszystkie dokumenty oraz przekazać Kongresowi umowy i służbową korespondencję niezbędne do ustalenia okoliczności. Wezwali również do wprowadzenia zabezpieczeń, aby podobna sytuacja się nie powtórzyła.

Senatorowie uznali za niedopuszczalne doniesienia Ukrainy o drugim w ciągu około czterech tygodni przypadku ograniczenia dostępu do Starshield. Według nich ukraińskie wojsko uważa te ograniczenia za systematyczne, a SpaceX w ubiegłym miesiącu przyznała, że ograniczała usługi dla Ukrainy.

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Oświadczenie ukraińskiego dyplomaty

Chargé d’affaires Ukrainy w USA Denys Sienik poinformował, że usługi Starshield przestały działać dla obiektów poruszających się szybciej niż 100 mil na godzinę. Według niego ograniczenia prędkości zaczęto stopniowo wprowadzać kilka dni przed oświadczeniem; w tamtym momencie obowiązywały one na tymczasowo okupowanych przez Rosję terytoriach Ukrainy oraz wzdłuż linii kontaktu.

Sienik zaznaczył, że linia kontaktu jest pierwszą rubieżą obrony i jednym z pierwszych punktów przechwytywania rosyjskich dronów. Dodał, że strona ukraińska nie otrzymała w tamtym momencie wyjaśnień ani od SpaceX, ani od Pentagonu.

W ubiegłym miesiącu Elon Musk publicznie przyznał, że Starlink nad Ukrainą działa wolniej, wyjaśniając to, według niego, naruszeniem przez Kijów warunków użytkowania podczas działań ofensywnych. Sekretarz stanu USA Marco Rubio oświadczył wówczas, że dostęp do Starlink jest regulowany przez prywatną umowę handlową. Shaheen i Tillis wezwali do zwiększenia presji na administrację prezydenta Donalda Trumpa i SpaceX, aby Ukraina miała środki do obrony przed atakami Rosji, państwa-agresora.

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