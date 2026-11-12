W Waszyngtonie demokratyczni senatorowie Elizabeth Warren i Chris Coons wezwali administrację prezydenta USA do zachowania wszystkich rządowych dokumentów związanych z eksportem do Chin zaawansowanych chipów Nvidia do sztucznej inteligencji. Apel pojawił się po doniesieniach medialnych o domniemanej operacji chińskiego wywiadu, która według tych doniesień dotyczyła dyrektora generalnego Nvidia Jensena Huanga.

Żądanie senatorów

W liście do sekretarza handlu Howarda Lutnicka, sekretarza stanu i doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego Marco Rubio oraz szefa personelu Białego Domu Stephena Millera senatorowie poprosili o zachowanie dokumentów, korespondencji i innych materiałów dotyczących eksportu Nvidia oraz powiązanych kwestii bezpieczeństwa narodowego.

Według Anadolu Agency, Warren i Coons poprosili również o pisemne potwierdzenie do 17 listopada, że odpowiednie nakazy zachowania materiałów wydano we wszystkich wymienionych instytucjach. Wezwali do przeprowadzenia dla członków Kongresu briefingu na temat zagrożeń, jakie domniemana operacja mogła stworzyć dla bezpieczeństwa narodowego USA.

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Doniesienia o możliwych powiązaniach

Senatorowie oświadczyli, że te twierdzenia rodzą poważne pytania o zdolność rządu federalnego do skutecznego egzekwowania kontroli eksportu i ochrony bezpieczeństwa narodowego.

Apel był reakcją na doniesienia medialne o bliskiej osobistej relacji Jensena Huanga z Alice Huang, byłą szefową singapurskiej firmy Megaspeed. Według tych doniesień amerykański wywiad podejrzewał Alice Huang o możliwe powiązania z chińskimi służbami wywiadowczymi. Megaspeed i jej malezyjska filia, według danych, na które powołali się senatorowie, kupiły w ciągu ostatnich trzech lat zaawansowane chipy Nvidia do AI i powiązany sprzęt o wartości ponad 4,8 mld dolarów.

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