Republikańska senatorka Cindy Hyde-Smith oświadczyła, że optymistycznie ocenia swoje szanse na reelekcję w amerykańskim stanie Missisipi, choć jej rywal z Partii Demokratycznej Scott Colom prowadził w wyścigu do Senatu USA. Według The Hill, we wtorek po przeliczeniu ponad 95% głosów przewaga Coloma wynosiła nieco ponad 2,5 tys. głosów.

W rozmowie z dziennikarką CBS News Caitlin Huey-Burns Hyde-Smith powiedziała, że do policzenia pozostało jeszcze kilka tysięcy głosów, dlatego jej sztab jest bardzo optymistyczny. Zapytana, czy mogła zrobić więcej, aby wyścig nie był tak wyrównany, senatorka odpowiedziała, że jej zespół ciężko pracował i przeprowadził dobrą kampanię.

Liczenie głosów korespondencyjnych

Zwycięzca wyścigu w stanie, który tradycyjnie skłania się ku republikanom, nie został wówczas jeszcze wyłoniony. W Missisipi głosy korespondencyjne mogą być przyjmowane i liczone przez pięć dni roboczych po wyborach, jeśli mają stempel pocztowy z datą dnia głosowania.

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Przewodniczący Partii Republikańskiej Missisipi Mike Hurst powiedział wcześniej dziennikarzom, że partia stanowa zaakceptuje każdy wynik, jeśli przepisy będą przestrzegane, a wola wyborców zostanie uwzględniona.

Spór o procedury

Prawnicy Hyde-Smith wysłali do komisji wyborczych we wszystkich 82 hrabstwach stanu list z żądaniem oddzielenia kart do głosowania opartych na oświadczeniach pod przysięgą, udokumentowania decyzji w ich sprawie oraz zachowania wszystkich powiązanych materiałów. Prawnik Coloma odpowiedział, że żądania te nie mają podstaw w prawie Missisipi, i ostrzegł komisje przed odstępowaniem od zwykłych procedur wyborczych.

Colom skrytykował również analityków wyborczych, którzy przez większą część kampanii oceniali jego szanse jako niskie. Według niego takie oceny utrudniały zbieranie funduszy jemu oraz innym kandydatom Demokratów z południowych stanów.

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