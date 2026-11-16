W USA senatorka ze stanu Waszyngton Maria Cantwell skrytykowała Departament Handlu kierowany przez Howarda Lutnicka za, jej zdaniem, niewystarczające egzekwowanie ograniczeń mających zapobiec trafianiu zaawansowanych chipów AI firmy Nvidia do Chin. W liście do Lutnicka oświadczyła, że działania resortu podważają bezpieczeństwo narodowe USA i zagrażają technologicznej przewadze kraju w dziedzinie sztucznej inteligencji, informuje The Verge.

Zastrzeżenia wobec kontroli eksportu

Cantwell, jedna z czołowych demokratycznych członkiń senackiej Komisji Handlu, oświadczyła, że Departament Handlu, mimo uprawnień przyznanych przez Kongres, pozwalał zaawansowanym chipom AI trafiać do firm powiązanych z Chińską Republiką Ludową. Według niej resort sprzeciwiał się ograniczeniom wobec firm uznanych za zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego, osłabiał zabezpieczenia i pozostawiał ChRL możliwości szkolenia zaawansowanych modeli AI z wykorzystaniem amerykańskich technologii.

Senatorka wspomniała również o przypadkach, w których, jak twierdziła, resort nie uwzględnił ostrzeżeń Białego Domu i przedstawicieli wywiadu dotyczących ograniczenia dostępu firmy Megaspeed do chipów AI. Skrytykowała też zgodę dla Alibaba i ByteDance na pozyskiwanie chipów Nvidia za pośrednictwem zagranicznych centrów danych oraz utrzymanie luki, która umożliwiała firmom objętym ograniczeniami uzyskiwanie amerykańskich technologii AI przez spółki zależne.

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Możliwa nowa inicjatywa

Cantwell oskarżyła Departament Handlu o to, że jej zdaniem stawia interesy komercyjne ponad bezpieczeństwem narodowym. Zaznaczyła, że Cantor Fitzgerald, firma finansowa wcześniej kierowana przez Lutnicka, a obecnie zarządzana przez jego synów, według doniesień posiadała akcje Nvidii o wartości 1,2 mld dolarów w czasie nominowania Lutnicka na stanowisko sekretarza handlu.

List pojawił się przed zaplanowanym na czwartek spotkaniem prezydenta USA Donalda Trumpa z przewodniczącym ChRL Xi Jinpingiem w Chinach. Tymczasem The Wall Street Journal informował, że Lutnick ma przedstawić inicjatywę przyznania firmom Nvidia, OpenAI, Anthropic, Amazon i Microsoft statusu narodowych czempionów AI. Według gazety ma to pomóc tym firmom rozszerzać działalność za granicą i szybciej uzyskiwać zatwierdzenia licencji eksportowych.

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