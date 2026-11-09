W USA senatorka z Alaski Lisa Murkowski planuje ubiegać się o stanowisko najwyższego przedstawiciela Partii Republikańskiej w Senackiej Komisji ds. Apropriacji. Jej biuro potwierdziło te zamiary w rozmowie z The Hill, po tym jak obecna przewodnicząca komisji, republikańska senatorka z Maine Susan Collins, przegrała w ubiegłym tygodniu wybory o reelekcję.

Stanowisko w komisji

Murkowski chce objąć stanowisko ranking member — czołowej przedstawicielki republikanów w komisji. Jak podaje publikacja, będzie musiała współpracować z demokratami nad finansowaniem funkcjonowania rządu.

Republikanie w Senacie ustalą skład kierownictwa komisji później. Starszeństwo Murkowski zazwyczaj daje jej pierwszeństwo w walce o to stanowisko, jednak senator z Kansas Jerry Moran, według The Hill, również planuje ubiegać się o nie podczas głosowania konferencji republikańskiej na początku przyszłego roku.

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Doświadczenie Murkowski

Od ponad dziesięciu lat Murkowski jest najwyższą rangą republikanką w senackiej podkomisji ds. spraw wewnętrznych, środowiska i powiązanych agencji. Wcześniej krytykowała uchwalanie wieloletnich ustaw finansowych przez jedną partię i nazywała proces aproprjacji w Kongresie „zepsutym”.

W wywiadzie dla lokalnej stacji radiowej KNOM senatorka oświadczyła, że chce przyczynić się do zmiany tego procesu, aby Kongres mógł wykonywać pracę, do której obywatele go wybrali.

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