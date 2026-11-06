Senator stanowy Michigan Sean McCann z Partii Demokratycznej ma wygrać wybory w 4. okręgu wyborczym stanu. Według The Hill, powołującego się na Decision Desk HQ, ma pokonać urzędującego republikańskiego kongresmena Billa Huizengę przewagą 1,81 punktu procentowego.

Zmiana reprezentanta okręgu

Huizenga reprezentuje zachodnią część Michigan w Izbie Reprezentantów USA od ponad dziesięciu lat. W poprzednich wyborach w 2024 roku odniósł przekonujące zwycięstwo, jednak w ostatnich latach okręg stał się bardziej konkurencyjny, a demokraci uznawali go za jeden z priorytetowych w walce o mandat.

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Poparcie demokratów

McCann uczestniczył w programie „Red to Blue” Demokratycznego Komitetu Kampanii Kongresowej, którego celem jest zdobywanie mandatów wcześniej kontrolowanych przez republikanów. Poparli go również prominentni demokraci stanowi, w tym gubernatorka Gretchen Whitmer i senatorka Elissa Slotkin.

Huizenga zasiadał w Komisji Usług Finansowych Izby Reprezentantów. W ubiegłym roku rozważał kandydowanie do Senatu USA, ale ostatecznie zdecydował się ubiegać o reelekcję w swoim okręgu w południowo-zachodnim Michigan. Otworzyło to drogę byłemu kongresmenowi Mike’owi Rogersowi do zostania kandydatem republikanów na miejsce senatora Gary’ego Petersa, który opuszcza stanowisko.

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