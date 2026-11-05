Demokraci w Senacie USA przygotowują się do zbadania relacji bankowych JPMorgan Chase z przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem po tym, jak na początku przyszłego roku, jak się oczekuje, przejmą kontrolę nad Kongresem. Informuje o tym CNBC.

Decyzje kierownictwa banku

Pracownicy demokratów w Senackiej Komisji Finansów planują skupić się na tym, jak wysokiej rangi menedżerowie największego banku w USA podejmowali decyzje dotyczące Epsteina. Według źródła CNBC zaznajomionego ze stanowiskiem komisji szczególna uwaga ma zostać poświęcona decyzjom Mary Erdoes, dyrektorki generalnej działu Asset & Wealth Management w JPMorgan.

Źródło wypowiadało się pod warunkiem zachowania anonimowości, ponieważ śledztwo nie zostało jeszcze ogłoszone. JPMorgan Chase nie udzielił natychmiastowego komentarza w odpowiedzi na zapytanie CNBC.

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Uprawnienia komisji

Komisji Finansów w nowym składzie Kongresu prawdopodobnie będzie przewodniczył demokratyczny senator z Oregonu Ron Wyden. Obecnie jest on najważniejszym demokratą w komisji i dał do zrozumienia, że planuje w pełni wykorzystać uprawnienia do wydawania wezwań, które posiada większość parlamentarna.

Demokraci przygotowują zakrojone na szeroką skalę śledztwa po swoich zwycięstwach w wyborach uzupełniających, które odbyły się we wtorek.

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