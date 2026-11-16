Senegal, Kamerun i Benin odniosły wyjazdowe zwycięstwa w kwalifikacjach do Pucharu Narodów Afryki 2027 i zbliżyły się do awansu do turnieju finałowego. Po czterech kolejkach wszystkie trzy reprezentacje mają po 10 punktów w swoich grupach. Przy określonych wynikach wtorkowych meczów mogą przedwcześnie zapewnić sobie udział w zawodach, których gospodarzami będą Kenia, Tanzania i Uganda.

Zwycięstwa liderów grup

Jak informuje BBC Sport, Senegal pokonał Sudan 4:2 na neutralnym terenie w Dżubie. Nicolas Jackson otworzył wynik, a El Hadji Malick Diouf jeszcze w pierwszej połowie podwyższył prowadzenie. Sudan doprowadził do remisu dzięki golom Al-Gozoliego Nouha i Salaha Adela, jednak pod koniec spotkania Pape M'Boup ponownie wyprowadził Senegalczyków na prowadzenie, a Paul Mendy zdobył czwartą bramkę w doliczonym czasie gry.

Kamerun pokonał Namibię 3:0 w Botswanie. Mahamadou Nagida strzelił gola w 12. minucie, Ryan Fosso podwyższył prowadzenie krótko przed 60. minutą, a Saïdou Alioum ustalił końcowy wynik. Kamerun zapewni sobie awans na turniej, jeśli Kongo-Brazzaville nie pokona Komorów we wtorek.

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Benin wygrał z Republiką Środkowoafrykańską 1:0. Ede Oloko zdobył decydującą bramkę w doliczonym czasie drugiej połowy.

Pozostałe wyniki kwalifikacji

Ghana po raz drugi z rzędu pokonała Somalię w grupie C, tym razem 1:0. Jedynego gola z rzutu karnego w 36. minucie strzelił Jordan Ayew. Mecz odbył się w Sekondi-Takoradi, ponieważ Somalia nie ma stadionu odpowiedniego do rozgrywania meczów międzynarodowych. Ghana zrównała się punktami z Gambią — obie drużyny mają po sześć punktów.

Gwinea objęła prowadzenie w grupie D po zwycięstwie 3:1 nad Erytreą w Kairze, gdzie Yakouba Barry zdobył dwie bramki. Zimbabwe również pokonało Gwineę Równikową 3:0 i zmniejszyło stratę do lidera grupy E, Demokratycznej Republiki Konga, do dwóch punktów. Ostatnie dwie kolejki kwalifikacji zaplanowano na marzec, a turniej finałowy Pucharu Narodów Afryki potrwa od 19 czerwca do 17 lipca 2027 roku.

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