Senegal, Kamerun i Maroko znalazły się w gronie pierwszych reprezentacji, które zapewniły sobie udział w Pucharze Narodów Afryki 2027. Łącznie jako pierwsze awans do fazy finałowej turnieju wywalczyło sześć reprezentacji narodowych.

Pierwsi uczestnicy PNA 2027

O wyłonieniu pierwszych uczestników Pucharu Narodów Afryki poinformowała France 24. W dostępnym opisie materiału sportowego wśród drużyn, które już się zakwalifikowały, wymieniono Senegal, Kamerun i Maroko.

Materiał przygotowała stacja L'Equipe TV. France 24 opublikowała go 18 listopada 2026 roku; odcinek trwa 4 minuty i 51 sekund.

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Mecz w Dakarze

Na okładce materiału pokazano fragment meczu kwalifikacyjnego Senegalu z Sudanem, który odbył się 12 listopada 2026 roku na stadionie im. Léopolda Sédara Senghora w Dakarze. Na zdjęciu napastnik Nicolas Jackson świętuje pierwszego gola swojej drużyny wraz z pomocnikiem Dionem Lopym.

W tym samym wydaniu sportowym France 24 wspomniała również o meczach Ligi Narodów, wynikach ATP Finals oraz piątym z rzędu zwycięstwie Paris Basketball w Eurolidze.

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