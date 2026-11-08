Senegal zdobył dwa złote medale w zapasach plażowych na Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich w Dakarze. Elisabeth Diatta wygrała w kategorii wagowej do 55 kg, przynosząc krajowi-gospodarzowi pierwsze złoto tych Igrzysk, informuje France 24.

Pierwsze złoto gospodarzy

Zawody kobiet w kategorii do 55 kg odbyły się w Saly w Senegalu. W podpisie pod zdjęciem opublikowanym przez France 24 zaznaczono, że senegalska trenerka i była olimpijka Isabelle Sambou świętowała złoty medal Diatty.

Drugi złoty medal dla Senegalu zdobył Magatte Diop. Został zwycięzcą w kategorii wagowej do 80 kg.

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Inne wyniki z wydania sportowego

W tym samym wydaniu France 24 poinformowało, że Egipt rozstaje się z selekcjonerem reprezentacji piłkarskiej Hossamem Hassanem. PSG umocniło prowadzenie w mistrzostwach Francji po siódmym z rzędu zwycięstwie ligowym, a Paris awansował na drugie miejsce.

Stacja zaznaczyła również, że Carlos Alcaraz po raz pierwszy awansował do finału Rolex Paris Masters, w którym miał zagrać z Benem Sheltonem. Gaël Monfils, który niedawno zakończył karierę, został mianowany nowym kapitanem reprezentacji Francji w Pucharze Davisa.

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