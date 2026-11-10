W Polsce selekcjoner kobiecej reprezentacji w piłce ręcznej Arne Senstad ogłosił 19-osobowy skład przed mistrzostwami Europy, których kraj będzie jednym ze współgospodarzy. Jak informuje Interia Sport, do ostatecznej kadry wejdzie 17 zawodniczek, a w meczach turnieju będzie mogło wystąpić 16 z nich.

Skład drużyny

Na liście bramkarek znalazły się Adrianna Płaczek i Paulina Wdowiak. Wśród obrotowych są Patrycja Noga, Natalia Pankowska i Aleksandra Olek.

Wśród rozgrywających Senstad wymienił Katarzynę Cygan, Magdalenę Drażyk, Monikę Kobylińską, Karolinę Kochaniak, Monikę Łęgowską, Aleksandrę Rosiak, Paulinę Uścianowicz, Dominikę Węcławską, Zuzannę Zimnicką i Aleksandrę Zimny. Na skrzydłach w reprezentacji mogą zagrać Magda Balsam, Joanna Gadzina, Adrianna Górna i Daria Michalak.

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Zimnicka ma zagwarantowane miejsce w ostatecznym składzie jako dodatkowa zawodniczka. Według publikacji treningi z reprezentacją mają przyczynić się do jej rozwoju.

Przygotowania do turnieju

Senstad oświadczył, że ma już wyobrażenie o 16 piłkarkach ręcznych, które najprawdopodobniej rozpoczną turniej. Jednocześnie nie wykluczył zmian po zgrupowaniu. Trener chce sprawdzić różne warianty taktyczne, w tym w obronie, dlatego zaprosił do zespołu Aleksandrę Zimny i Dominikę Węcławską.

Zgrupowanie rozpocznie się 22 listopada, a kilka dni później polska drużyna rozegra dwa mecze towarzyskie z Rumunią. W fazie grupowej Euro Polska zagra w Katowicach z Francją, Ukrainą i Wyspami Owczymi 5, 7 i 9 grudnia. Arena Spodek będzie również gościć mecze drugiej fazy grupowej, spotkanie o piąte miejsce, półfinały, mecz o brąz i finał.

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