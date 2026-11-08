W Nigerii organizacja Socio-Economic Rights and Accountability Project (SERAP) wezwała ministra ds. pomocy humanitarnej i ograniczania ubóstwa Bernarda Doro do ujawnienia informacji o finansowaniu, realizacji i administrowaniu programem pomocy doraźnej i stabilizacji NERSI. Program przewiduje pomoc finansową w wysokości 50 tys. nair dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji, informuje Premium Times Nigeria.

We wniosku o dostęp do informacji z 7 listopada SERAP poprosiła o dane dotyczące przydziałów budżetowych, środków przyznanych i wydanych, kryteriów kwalifikowalności, procedur wyboru i weryfikacji beneficjentów, a także geograficznego rozkładu pomocy. Organizacja chce również ustalić, czy wypłata będzie jednorazowa, czy miesięczna.

Nadzór nad programem

SERAP wezwała do zaangażowania Niezależnej Komisji ds. Praktyk Korupcyjnych i Innych Powiązanych Przestępstw (ICPC) oraz Komisji ds. Przestępstw Gospodarczych i Finansowych (EFCC) w monitorowanie realizacji programu i wydatkowania środków. Zdaniem organizacji pomoc społeczna powinna być rozdzielana zgodnie z potrzebami i obiektywnymi kryteriami, a nie wykorzystywana do zachęcania do poparcia politycznego lub wpływania na wyborców przed wyborami powszechnymi w 2027 roku.

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Organizacja domaga się także ujawnienia umów z cyfrowymi usługami finansowymi administrującymi wypłatami, w tym ALAT, MoMo PSB, NairaGram, OPay i Moniepoint. SERAP chce uzyskać informacje o ich rolach, opłatach i wynikach działalności, a także o wykorzystywaniu Krajowego Rejestru Socjalnego i danych krajowej identyfikacji do wyboru beneficjentów oraz ochrony ich danych osobowych.

Doniesienia o problemach z wypłatami

SERAP wyraziła zaniepokojenie doniesieniami, że niektóre osoby, które otrzymały powiadomienia o pomocy w wysokości 50 tys. nair, nie mogły otrzymać ani wypłacić środków. Według organizacji inni widzieli komunikaty o niespełnieniu kryteriów kwalifikowalności. SERAP wezwała ministerstwo do zbadania takich skarg, ujawnienia wyników i zapewnienia wypłat wszystkim beneficjentom spełniającym kryteria.

Organizacja powołała się również na uwagi Generalnego Audytora Federacji zawarte w raporcie rocznym za 2024 rok. Według danych przytoczonych przez SERAP ponad 78,8 mld nair w obszarze interwencji społecznych i transferów pieniężnych prawdopodobnie zostało przekierowanych lub pozostało bez właściwego rozliczenia. Jeśli odpowiedź na wniosek nie nadejdzie w ciągu siedmiu dni, SERAP oświadczyła, że rozważy podjęcie kroków prawnych.

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