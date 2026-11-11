W Stanach Zjednoczonych średnia cena galona zwykłej benzyny spadła we wtorek do 3,9788 dolara — to pierwszy wynik poniżej 4 dolarów od połowy lipca. Informuje o tym OilPrice, powołując się na dane Amerykańskiego Stowarzyszenia Samochodowego (AAA).

Spadek w ujęciu tygodniowym i miesięcznym

Tydzień wcześniej średnia wynosiła 4,1493 dolara za galon, a miesiąc temu — 4,3669 dolara. Jednocześnie cena wciąż przekracza sezonową normę. W tym samym okresie ubiegłego roku średnia cena benzyny w kraju wynosiła 3,0707 dolara za galon.

Ceny benzyny w ostatnich tygodniach spadają w związku z mniejszym popytem ze strony kierowców, sezonowym spadkiem popytu oraz spadkiem międzynarodowych cen ropy. Według oceny publikacji benzyna w USA jest obecnie o około 20% droższa od sezonowej średniej.

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Prognoza do Święta Dziękczynienia

Szef działu analiz rynku ropy w GasBuddy, Patrick De Haan, uważa, że spadek może potrwać jeszcze co najmniej jeden lub kilka tygodni. Według jego prognozy średnia cena może zbliżyć się do 3,70 dolara za galon do Święta Dziękczynienia, jeśli sytuacja geopolityczna pozostanie stabilna.

Jak powiedział analityk, na pojedynczych stacjach paliw w Indianie, Ohio, Georgii, Karolinie Północnej, Teksasie, Oklahomie i Luizjanie pojawiły się już ceny poniżej 3 dolarów za galon. Od szczytu z 24 września, gdy średnia osiągnęła 4,494 dolara, ceny spadały niemal co tydzień.

Natomiast olej napędowy w USA pozostaje znacznie droższy: we wtorek jego średnia cena wynosiła 6,1572 dolara za galon wobec 3,7389 dolara rok wcześniej. Publikacja wiąże wysokie ceny oleju napędowego ze zmniejszeniem eksportu paliw z Bliskiego Wschodu w porównaniu z poziomem sprzed wojny.

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