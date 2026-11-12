W Stanach Zjednoczonych średnia cena transakcyjna zakupu nowego samochodu osiągnęła w październiku 2026 roku rekordowe 51 109 dolarów, rosnąc o 2,1% rok do roku. Informuje o tym OilPrice, powołując się na dane Kelley Blue Book zawarte w raporcie Cox Automotive.

Średnia sugerowana przez producenta cena detaliczna nowego samochodu również wzrosła o 2,4% w skali roku — do 52 933 dolarów. Motor1 wyjaśnił wysoki średni wskaźnik tym, że kupujący nadal wybierają większe i droższe modele, w tym średniej wielkości SUV-y oraz pełnowymiarowe pick-upy.

Rekordowe miesięczne raty

Według firmy badawczej Edmunds średnia miesięczna rata za nowy samochód wyniosła w trzecim kwartale rekordowe 787 dolarów. W drugim kwartale było to 777 dolarów, a rok wcześniej — 756 dolarów. Średnia rata za używany samochód osiągnęła 582 dolary wobec 566 dolarów rok wcześniej.

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Co najmniej 1 000 dolarów miesięcznie za nowy samochód płaciło 21,2% kupujących, którzy skorzystali z finansowania. Udział kredytobiorców, którzy zaciągnęli pożyczki na 84 miesiące lub dłużej, wyniósł 25,5% — to również rekordowy wskaźnik.

Dłuższe kredyty i kwota finansowania

Średnia kwota sfinansowana na zakup nowego samochodu osiągnęła 44 664 dolary przy średniej rocznej stopie procentowej wynoszącej 7%. Jessica Caldwell, szefowa działu analiz w Edmunds, stwierdziła, że kupujący dostosowują się do trudniejszych warunków finansowania: przeznaczają większą część budżetu domowego na samochody, wydłużają okresy kredytowania i aktywniej porównują oferty finansowania.

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