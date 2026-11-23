W trzecim kwartale 2026 roku dostawy smartfonów w Azji Południowo-Wschodniej spadły o 36% rok do roku, do 16,5 mln urządzeń. Jednocześnie średnia cena sprzedaży wzrosła o 53%, a łączna wartość regionalnego rynku zmniejszyła się zaledwie o 1%.

Jak informuje Cyprus Mail, powołując się na firmę analityczną Omdia, producenci przerzucają na kupujących większość kosztów związanych ze wzrostem cen komponentów. Szczególną presję na branżę wywiera ograniczona podaż pamięci.

Spadek dostaw u liderów rynku

Samsung utrzymał pierwsze miejsce w regionie, choć jego dostawy spadły o 20%, do 3,7 mln smartfonów. Na wynik wpłynęły ograniczenia w dostawach pamięci oraz tradycyjne skoncentrowanie się firmy w trzecim kwartale na premium składanych urządzeniach Galaxy Z Fold. Jednocześnie dostawy serii Galaxy Z8 przekroczyły wyniki poprzedniej generacji, a dostawy składanych modeli w formacie książkowym wzrosły o ponad 40% po premierze Galaxy Z Fold8.

Xiaomi zmniejszyło dostawy o 24%, jednak jego średnia cena detaliczna wzrosła o 55%, co ograniczyło wpływ na wskaźniki wartościowe biznesu. W Wietnamie firma po raz pierwszy została największym dostawcą smartfonów: jej dostawy w tym kraju wzrosły o 50% dzięki konkurencyjnym modelom segmentu masowego.

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TRANSSION stracił 42% dostaw, jednak zachował 16% regionalnego rynku i pozycje lidera na wrażliwych cenowo rynkach Filipin i Indonezji. Firma ogranicza liczbę wariantów nowych modeli, aby zmniejszyć obciążenie produkcji i zapotrzebowanie na komponenty.

Producenci odchodzą od najtańszych modeli

OPPO wraz z realme zmniejszyło dostawy o 62%, do 2,2 mln urządzeń, i zajęło czwarte miejsce w regionie. Firma w dużej mierze odeszła od ultrabudżetowego segmentu smartfonów kosztujących mniej niż 100 dolarów. Jej podstawowy model A6c 4G, zaprezentowany w trzecim kwartale, kosztuje w większości krajów regionu około 140 dolarów lub więcej.

Tymczasem dostawy smartfonów OPPO kosztujących ponad 400 dolarów wzrosły o ponad 50%, między innymi dzięki nowej serii Reno 16. Apple było jedynym z pięciu największych producentów, który zwiększył dostawy — o 4%. Popyt wspierały Malezja i Wietnam, a dostępność usług zakupu ratalnego, w tym SPayLater, zwiększyła elastyczność płatności za urządzenia.

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