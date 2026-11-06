Na Cyprze średnie skorygowane roczne wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy wyniosło w 2025 roku 29 547 euro. Było to o 5% więcej niż rok wcześniej, jednak wskaźnik pozostał znacznie niższy od średniej w Unii Europejskiej, wynoszącej 41 464 euro. Poinformował o tym Cyprus Mail, powołując się na dane Eurostatu.

Wzrost wyprzedził średnie tempo w UE

W 2024 roku średnie roczne wynagrodzenie na Cyprze wynosiło 28 143 euro, w 2023 roku — 26 696 euro, a w 2022 roku — 24 203 euro. W ciągu trzech lat wzrosło ono o około 22,1%. W tym samym okresie średni wskaźnik w UE zwiększył się z 35 671 euro do 41 464 euro, czyli o około 16,2%.

Cypryjski wskaźnik w 2025 roku stanowił około 71,3% średniej dla Unii Europejskiej. Roczna różnica względem średniego europejskiego wynagrodzenia wyniosła 11 917 euro. Jednocześnie na Cyprze wynagrodzenia były wyższe niż w Polsce (23 853 euro), Rumunii (20 818 euro), na Węgrzech (20 138 euro), w Bułgarii (16 201 euro) i Grecji (18 772 euro).

Porównanie z innymi krajami Europy Południowej

Średnie wynagrodzenie na Cyprze nadal było niższe niż na Malcie (35 003 euro), w Hiszpanii (35 125 euro) i we Włoszech (34 213 euro). Jednocześnie przewyższało poziom Portugalii, gdzie średnie roczne wynagrodzenie wynosiło 26 202 euro, a także Grecji, która miała drugi najniższy wskaźnik w UE.

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Najwyższe średnie skorygowane roczne wynagrodzenie w 2025 roku odnotowano w Luksemburgu — 85 609 euro. Kolejne miejsca zajęły Dania (73 500 euro) i Irlandia (64 387 euro). Najniższy wskaźnik odnotowano w Bułgarii — 16 201 euro.

Rozkład dochodów na Cyprze

Według wstępnych szacunków Cypryjskiej Służby Statystycznej średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w drugim kwartale 2026 roku osiągnęło 2 548 euro wobec 2 475 euro w analogicznym okresie 2025 roku. Mniej niż 1 500 euro miesięcznie otrzymywało 33,6% pracowników, natomiast 6 000 euro i więcej — 5,6%.

Mediana miesięcznego wynagrodzenia brutto w 2025 roku wyniosła 1 953 euro, podczas gdy średnia wynosiła 2 591 euro. Wśród mężczyzn średnie miesięczne zarobki w drugim kwartale 2026 roku wyniosły 2 708 euro, a wśród kobiet — 2 345 euro.

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