Średnie wynagrodzenie w Polsce przekroczyło 9300 zł — RMF24

W Polsce przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w trzecim kwartale 2026 roku wyniosło 9317,01 zł. To o 6,2% więcej niż w analogicznym okresie 2025 roku, informuje RMF24, powołując się na dane Głównego Urzędu Statystycznego.

Porównanie rok do roku

W komunikacie statystycznym GUS wynik ten przedstawiono jako przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto za cały trzeci kwartał. Wskazany okres obejmuje lipiec, sierpień i wrzesień 2026 roku. Podana kwota charakteryzuje cały kwartał, a nie pojedynczy miesiąc. Do porównania rok do roku urząd wykorzystał analogiczny okres poprzedniego roku.

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Dynamika względem drugiego kwartału

Główny Urząd Statystyczny poinformował również o zmianie wskaźnika w porównaniu z poprzednim kwartałem. W porównaniu z drugim kwartałem 2026 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło o 0,9%. Oba porównania — roczne i kwartalne — podano w komunikacie GUS.

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